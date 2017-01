Iniziate le riprese dello spin-off di Star Wars dedicato al giovane Han Solo!

I registi Chris Miller e Phil Lord hanno rivelato su Twitter che sono ufficialmente cominciate le riprese dello spin-off di Star Wars dedicato a Han Solo. Il titolo di lavorazione del progetto è Red Cup.

Il cast principale del film è già noto da qualche tempo, dopo le ultime aggiunte. Alden Ehrenreich (Ave Cesare!) ha ottenuto il ruolo che Harrison Ford ha reso leggendario nel franchise di Guerre stellari; il suo mentore sarà interpretato da Woody Harrelson (atteso il suo nuovo War - Il pianeta delle scimmie), Donald Glover (Atlanta) darà invece volto a Lando Calrissian, e dulcis in fundo anche Emilia Clarke (Il Trono di Spade) in un ruolo ancora non ben precisato.

Lo script dello standalone è stato scritto come sempre per quanto riguarda Star Wars da Lawrence Kasdan, questa volta in collaborazione con il figlio Jon. Trattandosi di un prequel, il film si concentrerà sulla "carriera" di contrabbandiere intrapresa dal giovane Han Solo, per diventare alla fine l'astuto e irresistibile guascone che Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi incontrano all'inizio della saga.

E' stato già confermato che in questo progetto incontreremo nuovamente anche Chewbacca. Il film arriverà nelle sale americane il 25 maggio 2018.