Sono ufficialmente iniziate le riprese del reboot di Jay and Silent Bob, il nuovo film diretto da Kevin Smith che riporterà sul grande schermo la coppia di amici fannulloni più famosa degli anni ’90. A interpretarla lo stesso Smith nel ruolo del laconico Bob e Jason Mewes in quello del fin troppo logorroico compagno di disavventure.

I due personaggi sono apparsi per la prima volta nel cult-movie Clerks – Commessi, esordio alla regia di Smith. Da allora in qualche modo hanno trovato il modo di intrufolarsi in tutte le commedie dell’autore, fino appunto a Clerks II. Ad annunciare l’inizio della produzione di Jay e Silent Bob è stato lo stesso cineasta che ha anche confermato la presenza nel film di un altro attore-feticcio della sua filmografia, e cioè Jason Lee.

Ricorrenza probabilmente densa di significato per Kenvin Smith. Proprio in questo giorno infatti lo scorso anno l’artista è stato colto da un attacco cardiaco dopo uno stand-up show. Il malore lo ha quasi ucciso. Da allora Smith ha iniziato a condurre una vita più regolata e perso molto peso: questo lo ha portato a festeggiare la triste ricorrenza con l’invece lietissimo annuncio dell’inizio-lavorazione del sui lungometraggio. Jay and Silent Bob sarà prodotto dalla Saban Films in collaborazione con la Universal.