Iniziata ufficialmente la produzione di Spider-Man: Un nuovo universo 2

A renderlo noto il capo dell'animazione Nick Kondo.

Il capo del reparto animazione Nick Kondo ha confermato che la produzione di Spider-Man: Un nuovo universo 2 è ufficialmente iniziata lo scorso lunedì. Il progetto è stato annunciato ben sei mesi fa e arriverà nelle sale cinematografiche nell’ottobre del 2022(precedentemente il film d’animazione doveva uscire ad aprile dello stesso anno). La sceneggiatura sarà scritta da David Callaham (I mercenari) mentre alla regia troveremo Joaquim Dos Santos (Avatar: The Last Airbender). A quanto pare dunque tutto sta procedendo secondo i piani.

Come per l’originale Spider-Man: Un nuovo universo – che ha vinto l’Oscar per il miglior lungometraggio d’animazione – le menti creative dietro il sequel sono i geniali produttori Phil Lord e Chris Miller, autori di grandi successi come ad esempio il franchise di 21 Jump Street con Jonah Hill e Channing Tatum, oppure il primo The LEGO Movie. Prossimamente i due dirigeranno Ryan Gosling nello sci-fi spaziale Project Hail Mary.

Uscito in tutto il mondo a cavallo tra il 2018 e il 2019 Spider-Man: Un nuovo universo ha incassato a livello internazionale 375 milioni di dollari, di cui 190 nei soli Stati Uniti. Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, il lungometraggio ha ottenuto un enorme successo di critica. A nostro avviso del tutto meritato.