Inheritance: il trailer del thriller per cui Simon Pegg è diventato pelle e ossa e ha indossato una parrucca bionda

Nel film, che vede protagonista anche Lily Collins, una ragazza deve vedersela con una pericolosa e inaspettata eredità.

Simon Pegg è un artista versatile, quindi non dovete pensare a lui solamente come all'attore della divertenti parodie che formano la Trilogia del Cornetto o al personaggio di Benji Dunn che il formidabile attore britannico impersona nella saga di Mission: Impossible. Pegg, che ha abbracciato la fantascienza in Star Trek Beyond, sembra (e sicuramente sarà) un ottimo villain in Iheritance, un thriller che avrebbe dovuto avere la sua anteprima al Tribeca Film Festival, previsto dal 15 a 26 aprile e rimandato per via del Coronavirus. Nonostante indossi una parrucca bionda, come si vede dal trailer appena diffuso, Pegg non sembra esattamente uno stinco di santo. Anzi, è davvero inquietante. Tra l'altro, anche se qui non si vede, sappiamo che per misterioso ruolo che interpreta l'attore è dimagrito di 20 chili, riducendosi pelle e ossa. Il regista di Inheritance è Vaughn Stein, che aveva già diretto Simon in Terminal, un film con Margot Robbie.

E veniamo alla trama di Inheritance, la cui data di uscita è ancora il 22 maggio. Al centro della storia c’è una giovane donna sofisticata e facoltosa (Lily Collins), a cui muore il padre. A lei e alla madre l’uomo lascia una peculiare eredità, che minaccia di seriamente di distruggere le loro vite. Completano i cast del film Chace Crawford, Connie Nielsen, Marque Richardson, Michael Beach e Patrick Warburton.