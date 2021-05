Infinite: Mark Wahlberg lotta con i ricordi di vite passate nel trailer del film

News Cinema

Il thriller sposa l'action e la fantascienza in Infinite, il film di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg e Chiwetel Ejiofor di cui è appena stato diffuso il trailer. L'uscita è a giugno su Paramount+.

Debutterà su Paramount + il 10 giugno, e quindi non passerà prima per la sala, il thriller con Mark Wahlberg Infinite, nel quale l'attore interpreta un personaggio che ricorda cose che a suo dire non gli sono mai capitate.

A dirigere Infinite non è un regista qualsiasi ma Antoine Fuqua, a cui dobbiamo, oltre al memorabile Training Day, The Equalizer e relativo sequel, Southpaw e il remake de I magnifici 7. Ad affiancare Wahlberg nel cast sono Sophie Cookson, Dylan O'Brien, Jason Mantzoukas, Chiwetel Ejiofor e Toby Jones.

Il trailer di Infinite

E' arrivato fresco fresco il trailer di Infinite. Guardandolo, non possiamo non notare che Chiwetel Ejiofor ha l'aria molto misteriosa, assertiva e minacciosa, e che sembra quasi di trovarsi dentro a un film di fantascienza. L'azione, come già detto, si svolge anche all'interno della mente del protagonista, che pian piano prende coscienza di aver vissuto molte vite. Wahlberg ha l'aria un po’ smarrita, visto ciò che succede al suo personaggio, ma è sempre in splendida forma.

Ecco il trailer di Infinite. Ma prima… la sinossi ufficiale!

Per Evan McCauley (Mark Wahlberg), capacità che non ricorda di aver mai sviluppato e ricordi di posti che non ha mai visitato sono un tormento quotidiano. Abituato a curarsi da solo e sull'orlo di un esaurimento nervoso, viene salvato da un gruppo segreto che si fa chiamare Infinites e che gli rivela che i suoi ricordi sono reali, ma che appartengono a molteplici vite passate. Gli Infinites portano Evan nel loro mondo straordinario, dove pochi fortunati hanno il dono di rinascere con i ricordi e la conoscenza che hanno accumulato nel corso dei secoli. Con una serie di importantissimi segreti sepolti nel suo passato, Evan deve unire le proprie forze a quelle degli Infinites per sbloccare la sua memoria e garantire la salvezza dell'umanità, che uno del gruppo (Chiwetel Ejiofor) che minaccia di distruggere.