Indovina chi viene a cena?: l'ultima e difficilissima interpretazione di Spencer Tracy

News Cinema

Un film importante, una lavorazione sofferta, la storia del grande amore fra l'attore e Katharine Hepburn.

"Ci saranno cento milioni di persone qui negli Stati Uniti, che si sentiranno disgustate e offese e provocate dal vostro atto, e queste persone ve le troverete contro, senza un giorno di sosta, per tutta la vita". E’ con queste parole che uno Spencer Tracy "pacificato" si rivolge alla figlia dalla pelle d'avorio e al suo fidanzato afroamericano in una delle scene più belle di Indovina chi viene a cena?. Correva l'anno 1967 e negli States i matrimoni interrazziali smisero di essere illegali giusto sei mesi prima dell'uscita del film, che ottenne due premi Oscar, uno per la migliore sceneggiatura e uno per la migliore attrice protagonista, andato a Katharine Hepburn. L'Academy non premiò Sidney Poitier, e questo ancora oggi ci sembra ingiusto, ma per fortuna Indovina chi viene a cena? ebbe grande successo di pubblico fin dall'inizio. Il film conquistò i cinema in un periodo turbolento per il movimento per i diritti civili degli afroamericani, perché, circa quattro mesi dopo l'uscita, Martin Luther King fu assassinato. All'epoca i film restavano parecchio in cartellone e, dopo il tragico accaduto, la produzione intimò il taglio di una scena durante la quale, alla notizia di un altro ospite per cena, la cameriera del personaggio della Hepburn chiedeva: "E' forse il reverendo Martin Luther King?". Anche la lavorazione di Indovina chi viene a cena? fu sofferta, e, a riprese finite, accadde qualcos'altro di molto doloroso.

La difficilissima lavorazione di Indovina chi viene a cena?







Le riprese di Indovina chi viene a cena? cominciarono nel mese di gennaio del 1967 e terminarono il 24 maggio. All'epoca le condizioni di salute di Spencer Tracy erano critiche, nonostante avesse solo 67 anni. L'attore soffriva di cuore ed era diabetico, e per questo non aveva copertura assicurativa.

Per tranquillizzare la produzione, tanto Katharine Hepburn quanto il regista Stanley Kramer misero la loro paga come garanzia e fu scritta una versione della sceneggiatura senza il personaggio di Tracy, dopodiché partì il film.

La lavorazione fu difficilissima. Ogni mattina, la Hepburn accompagnava Spencer Tracy sul set e l'attore recitava dalle 9:00 alle 12:00 circa. Inoltre, nelle scene di dialogo che lo coinvolgevano ma in cui a essere inquadrato in primo piano era un altro, Spencer veniva sostituito da una controfigura. Sidney Poitier, che era intimidito dalle due leggende di Hollywood e molto preoccupato per la situazione, disse che preferiva non dividere troppe scene con loro, e recitò spesso rivolgendosi a due sedie vuote. "La malattia di Spencer" - raccontò diversi anni dopo - "dominava tutto. Sapevo che le sue condizioni di salute erano critiche e molti di quelli che lo conoscevano bene erano convinti che non ce l'avrebbe fatta a finire il film. Noi che gli eravamo vicini avevamo compreso la situazione (…) Kate lo aiutava a non dimenticare le battute. C'erano giorni in cui non riusciva a lavorare, altri in cui era meraviglioso e sono felice di aver avuto l'opportunità di capire cosa significasse lavorare con Spencer Tracy". Sul set Katharine Hepburn piangeva spesso, e le lacrime che la sua Christina Drayton versa durante la scena che abbiamo citato in apertura erano reali, e di dolore.

Katharine Hepburn e Spencer Tracy: un vero amore grande come il cinema