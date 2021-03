Indiana Jones finalmente in Ultra HD 4K: annunciato un cofanetto pieno di extra!

News Cinema

I quattro film di Indiana Jones stanno per sbarcare in Ultra HD 4K rimasterizzati, con contenuti extra inediti, in attesa di Indiana Jones 5...

Nell'anno in cui I predatori dell'arca perduta compirà 40 anni, Indiana Jones sarà celebrato l'8 giugno negli Usa con la sudata pubblicazione dei film della saga in Ultra HD 4K, in un cofanetto che contiene i film rimasterizzati e svariati contenuti speciali inediti! Steven Spielberg in persona ha approvato i remaster in 4K da tutti i negativi originali dei film, rispondendo alle specifiche Dolby Vision, accompagnati da un remix in Dolby Audio curato da Ben Burtt, storico sound designer della Skywalker Sound (nonché "voce" di R2D2, E.T. e Wall·E). Un lavoro che gli appassionati attendevano da tempo, e che ricordiamo non è pubblicato dalla Disney-Lucasfilm: la Paramount infatti detiene ancora i diritti per la gestione dei primi quattro capitoli in ambito home entertainment. Nell'attesa che l'epopea di Indiana Jones alias Harrison Ford giunga al termine con un degno Indiana Jones 5, leggiamo cosa promette questa collezione... Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

La saga di Indiana Jones in Ultra HD 4K: i contenuti speciali

Il cofanetto in Ultra HD 4K dei quattro Indiana Jones comprenderà ovviamente i film finora realizzati della serie, cioè I predatori dell'arca perduta (1981), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008). Purtroppo nemmeno a questo giro Steven si è convinto a mostrarci le scene tagliate, usanza che non approva ("Se sono tagliate, un motivo c'è"), ma ricordiamo che già nei documentari inclusi nel cofanetto Blu-ray si vedeva moltissimo prezioso girato inedito, quindi aguzzate vista e attenzione!

Nel cofanetto Ultra HD 4K, per il quale speriamo sia annunciata presto una data italiana, troveranno posto un piccolo libro con qualche dietro le quinte e ben sette ore di bonus inediti e non, tra cui: otto making of dei film (per il primo capitolo c'è anche lo speciale tv storico del 1981, per il quarto tre vecchi extra supplementari), due approfondimenti sul set dei Predatori, focus specifici (scene d'azione, suono, musiche, effetti, nemici, donne, luoghi visitati, creature varie). Un paio di questi focus sono anche interattivi.