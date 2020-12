Indiana Jones e la citazione da James Bond: l'avevate notata?

News Cinema

In Indiana Jones e il tempio maledetto, c'è una citazione esplicita da un film con James Bond alias Sean Connery: quale?

Non è un mistero che Indiana Jones sia nato dalla fantasia di George Lucas ma anche dalla frustrazione di Steven Spielberg per non aver potuto all'epoca dirigere un James Bond: se ci pensate, la struttura dei due franchise è così simile che si sono contaminati non uffficialmente in Indiana Jones e l'ultima crociata, inserendo nel gioco appunto Sean Connery come papà di Indy. Forse è però meno immediato notare che in un film della saga di Indiana Jones ci sia una citazione esplicita di un film storico della saga di 007. Quale? Indizio: si tratta di Indiana Jones e il tempio maledetto... e parliamo di un vestito...

Sì, lo smoking indossato da Harrison Ford nel prologo in Cina è praticamente uguale a quello che 007 cela sotto la tuta da sub nel celebre incipit di Agente 007 - Missione Goldfinger, uscito vent'anni prima! Ammesso che non ve ne foste accorti, l'atmosfera di quella sequenza e lo stesso atteggiamento di Indiana in quella scena echeggiano più il genere spionistico dell'avventura esotica, quindi si "respira 007" in realtà anche senza notare questo dettaglio...