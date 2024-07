Indiana Jones e il tempio maledetto, la nascita della categoria PG-13 nella censura americana

News Cinema

Come dimenticare la "scena del cuore" di Indiana Jones e il Tempio Maledetto? Nel 1984 spinse la Motion Picture Association of America a creare una nuova categoria di censura, l'ormai famoso PG-13...

Indiana Jones e il tempio maledetto di Steven Spielberg con Harrison Ford è uno dei film-simbolo della Hollywood degli anni Ottanta, anche piuttosto divisivo tra i fan dell'archeologo avventuriero, ma ha un ruolo particolare nella storia del cinema americano, in realtà non connesso alle sue qualità o ai suoi demeriti. Alcune scene, in particolare la celeberrima del cuore pulsante nella mano di Mola Ram, costrinsero la Motion Picture Association of America a rivedere i propri criteri di classificazione delle opere, in merito alla censura...





Indiana Jones e il Tempio Maledetto e i Gremlins, se c'è il PG-13 si deve a loro

Gran parte della cinematografia americana ad alto budget negli anni Ottanta ha subito influssi horror, o per lo meno gotici. Il grottesco l'ha fatta da padrone specialmente nella prima metà del decennio, ma questo aveva posto via via problemi più pressanti alla Motion Picture Association of America, che doveva dare il "visto censura" e classificare le opere per l'uscita. Il sistema era stato fondato nel 1968, dopo che il Codice Hays di autocensura fu definitivamente archiviato (ed era stato comunque via via sempre più disatteso). Fino all'inizio del 1984 dall'assegnazione "PG" ("Parental Guidance", cioè "Alcuni aspetti potrebbero non essere adatti ai bambini") si passava direttamente a "R" ("Restricted", cioè "i minori di 17 anni devono essere accompagnati da una persona adulta"). Film come Indiana Jones e il Tempio Maledetto e l'immediatamente successivo Gremlins erano opere comunque per famiglie, nonostante la crudezza di alcune sequenze, e quindi all'uscita ricaddero nella categoria "PG", suscitando però un vespaio di polemiche da parte dei genitori perplessi da quelle immagini: d'accordo, il divieto ai 17 anni sarebbe stato eccessivo, però non avrebbero sottoposto bambini e bambine a cuore leggero di fronte ad alcuni di quei momenti gore.

Trovatosi al centro della polemica, Spielberg, che era tra l'altro executive producer anche di Gremlins, propose lui stesso allora alla MPAA di creare una categoria intermedia, che alzasse il livello di allerta di mamme, papà, nonni o zii, senza spingere questi film in bilico verso il "Restricted", che poteva condannare al flop una grande produzione. Fu così che, dall'uscita a maggio 1984 del Tempio e a giugno di Gremlins, dal 1° luglio l'MPAA cominciò ad assegnare l'ormai proverbiale "PG-13", cioè "materiale potenzialmente inadatto ai preadolescenti". Questa categoria è in uso ancora adesso, e le sue linee guida sono a spanne seguite da tutte le major hollywoodiane che vogliano creare film per tutti ma non necessariamente per i minori (che hanno la loro zona franca: "G", "General Audiences", cioè visionabile tranquillamente da bambine e bambini, anche da soli).

Per chi sia curioso e non ci abbia fatto caso, dal 2021 in Italia la censura cinematografica è stata modificata in direzione simile, come raccontammo tre anni or sono, ma rimane assai meno severa di quella americana.