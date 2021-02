Indiana Jones 5: una probabile trama per un Harrison Ford diverso?

News Cinema

Alcune voci sostengono di sapere la premessa di Indiana Jones 5 di James Mangold, e di sapere come si muoverà nel film l'ormai quasi ottantenne Harrison Ford.

È ormai una vera impresa epica portare sullo schermo Indiana Jones 5, rimandato di ben tre anni rispetto alla data originale di uscita (luglio 2019!) e ora collocato nel luglio 2022, per la regia di James Mangold e l'interpretazione ancora di Harrison Ford: stando ad alcune voci, ci sarebbero una trama e un modus operandi per affrontare il film da girare. Proseguendo si potrebbe andare incontro a spoiler: "si potrebbe", perché la Lucasfilm / Disney, nel corso della difficile preproduzione di questo quinto capitolo, resa ancora più complessa dalla pandemia, è stata molto avara di comunicazioni ufficiali, e nemmeno quel che segue si può considerare tale. Da prendere con le pinze, anche per passare il tempo. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Indiana Jones 5, la vociferata trama per il sequel con Harrison Ford

La fonte primaria di queste voci è un sito di appassionati Disney, Pirates & Princesses: nel testo originale riguardante la trama di Indiana Jones 5 e la sua produzione, si sottolinea come gli elementi qui di seguito siano stati sicuramente discussi in sceneggiatura e produzione, ma si aggiunge che potrebbero provenire da qualsiasi stesura che ci sia stata negli ultimi cinque anni, ergo potrebbero anche essere già stati scartati.

Ad ogni modo, l'idea della Fonte della Giovinezza o degli analoghi Frutti dell'Albero dell'Immortalità sarebbe stata proposta sul serio, per innestare un discorso aperto sull'età di Indiana (Ford ha in effetti quasi 80 anni) e mettere l'eroe di fronte alla tentazione di ringiovanire per sempre, con un Harrison Ford "deaged" in CGI solo per una parte della storia, come effetto dell'incantesimo. Non si tratterebbe però di seguire Indy in un viaggio esotico: l'acqua miracolosa o equivalente magico oggetto sarebbe rinvenuto in un antico galeone spagnolo di conquistadores, affiorato nel Triangolo delle Bermude e subito requisito dai villain della situazione. Non si è mai previsto che Indiana Jones muoia nel quinto film, però il lungometraggio potrebbe avere una cornice ambientata ai giorni nostri in cui il personaggio viene ricordato (in un museo?), probabile escamotage per un approccio al marchio più flessibile: ricordiamo che da tempo si vocifera di spin-off con Chris Pratt nel ruolo del prof.Jones più giovane, o addirittura di una serie animata per Disney+.

Le stesse fonti danno il copione come non ancora finalizzato e il film probabilmente spostato di qualche mese ancora, al dicembre 2022. Leggi anche Indiana Jones 5 si svolge negli anni Sessanta? C'è un indizio concreto.