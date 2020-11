Indiana Jones 5, una possibile data per l'inizio delle riprese nel 2021?

News Cinema

Scoperto un indizio che farebbe pensare a un ottimistico inizio delle riprese di Indiana Jones 5 nell'estate 2021. Dobbiamo fidarci?

Indiana Jones 5 esisterà sul serio, con la regia di James Mangold e l'interpretazione di Harrison Ford? A quanto sembra la Disney lo crede davvero, perché secondo fonti del sito The Disinsider ha prenotato i celebri set dei Pinewood Studios di Londra per Indy 5 a partire dall'agosto 2021, a questo punto considerabile come la data d'inizio delle riprese, in previsione di un'auspicabile uscita nel luglio 2022. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga Ma è davvero una conferma? Non è la prima volta che quegli studi vengono prenotati per il quinto Indiana Jones: a memoria ci sovvengono altri annunci nel corso degli ultimi anni. Steven Spielberg, quando era ancora regista e non solo producer del progetto, annunciò all'inizio del 2018 persino di doversi trasferire a Londra nella primavera del 2019, per le riprese del film: sappiamo poi che non se n'è fatto più nulla.

In definitiva, la prenotazione dei teatri di posa è sicuramente un buon segno, almeno indica che la Lucasfilm / Disney fa ancora sul serio, quando si parla di un progetto rimandato per così tanto tempo e così evidentemente a rischio di cancellazione. Detto questo, tra il dire e il fare ci sono di mezzo il Coronavirus e la capacità che avrà il buon James Mangold di mettere d'accordo sulle sue idee la Disney e Harrison Ford, che dovrà rimetter mano alla frusta quando avrà ben 79 anni, per una storia già giocoforza ventilata come diversa dal solito. Leggi anche Indiana Jones 5, confermato James Mangold alla regia, riscrive il copione da zero con un approccio diverso