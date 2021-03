Indiana Jones 5, "una grande sfida" per il direttore della fotografia

News Cinema

Due volte nomination all'Oscar, Phedon Papamichael è pronto ad affrontare in estate Indiana Jones 5 e getta qualche necessaria luce sul dietro le quinte di questo difficile progetto.

Indiana Jones 5 con Harrison Ford è in preproduzione sul serio, arriva un'altra conferma, questa volta dal futuro direttore della fotografia Phedon Papamichael, due volte nomination all'Oscar, per il regista designato James Mangold già autore delle luci in Identità, Quando l'amore brucia l'anima, Quel treno per Yuma, Innocenti bugie e Le Mans '66 - La grande sfida. Papamichael spiega in un'intervista con Screen Daily di aver accettato una vera sfida: anche se ha lavorato con Mangold in passato su titoli non semplici, l'ampiezza del budget e un marchio così prestigioso sono per lui una prima volta.

Phedon, classe 1962, nato ad Atene e formatosi professionalmente in Germania, sintetizza così l'approccio suo e di Mangold alle scene d'azione: primi piani. "Tutta l'azione funziona quando provi qualcosa per i personaggi, quando t'interessa se ce la faranno o meno. Cerchiamo di concentrarci sulle facce, sulle espressioni, sul loro punto di vista".

Papamichael ha già avuto a che fare con Harrison Ford, per alcune scene della seconda unità nel Richiamo della foresta, peraltro prodotto proprio da Mangold, e ha apprezzato l'attore: "Personalmente lo trovo troppo divertente da frequentare, è una grande ispirazione, per l'entusiasmo e il senso dell'umorismo che porta sul set."

Il direttore della fotografia conferma che Steven Spielberg, questa volta in qualità di producer, si sta confrontando con Mangold in più occasioni, anche se non sa (o non vuole) dire di cosa stiano discutendo in merito al progetto. Le riprese dovrebbero cominciare (finalmente!) quest'estate e lo scenografo Adam Stockhausen sta già preparando i set necessari nei mitici Pinewood Studios di Londra. Si girerà sicuramente lì, ma anche in location varie in giro per il mondo, però Phedon non può certo rivelare quali siano...

Papamichael sintetizza così l'inizio dell'imminente esperienza: "Mi sento come uno che sta per tornare a Disneyland, per esplorare di nuovo delle attrazioni visitate da piccolo!"