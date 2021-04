Indiana Jones 5, Thomas Kretschmann entra nel cast: sarà il cattivo?

News Cinema

Thomas Kretschmann, già Barone Strucker in Age of Ultron, si unisce al sempre più ricco cast dell'Indiana Jones 5 di James Mangold. Facile pensare a un ritorno dei nazisti, però...

Il casting di Indiana Jones 5 non si ferma: l'ultima aggiunta, rivelata da TheWrap, è Thomas Kretschmann, che già aveva interpretato il nazista Barone Strucker in Avengers: Age of Ultron. La suggestione è forte ed è facile pensare a un ritorno dei nazisti nel quinto Indiana Jones, ma non bisogna avere fretta: ricordiamo che il film si svolgerà negli anni Sessanta, presumibilmente nella seconda metà per regolarsi sull'età di Harrison Ford, quindi nulla è scontato. E se un tedesco in un Indiana Jones fosse per una volta una presenza positiva? D'istinto continuiamo a pensare che il già annunciato Mads Mikkelsen sia potenzialmente un villain più inquietante del buon Thomas, perciò siamo più che mai curiosi di sapere cosa abbia in serbo per noi il regista James Mangold.

Thomas Kretschmann in Indiana Jones 5: dove l'abbiamo già visto?

Thomas Kretschmann è uno dei caratteristi più attivi a Hollywood e altrove: nato nel 1962 nell'allora Germania Est, fu nel cast di U-571 con Matthew McConaughey nel 2000, e da allora ha alternato produzioni "di cassetta" americane, come Blade II e Resident Evil Apocalypse, a film europei anche di rilievo come Il pianista, La caduta, dove peraltro ha di nuovo portato sullo schermo membri del Terzo Reich. Qualcuno lo ricorderà poi nel ruolo del Capitano Englehorn nel King Kong (2005) di Peter Jackson.

Il quinto Indiana Jones, ancora senza un titolo ufficiale, dovrebbe essere girato quest'estate e vedrà la luce nel luglio 2022, dopo una lunghissima e sofferta gestazione costellata di rinvii. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga