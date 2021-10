Indiana Jones 5, si gira a Cefalù, Harrison Ford è arrivato

News Cinema

La troupe di Indiana Jones 5 sbarca in Sicilia: il regista James Mangold è già attivo, Cefalù è tornata alla fine degli anni Sessanta, si gira dal 7 all'11.

Dopo No Time to Die a Matera, Indiana Jones 5 sbarca a Cefalù! Le riprese del quinto capitolo della saga con Harrison Ford proseguono in giro per il mondo, e pare che l'attore sia da poco arrivato in Sicilia. Quel che è certo è che diverse aree di Cefalù si stanno trasformando per ospitare quella porzione di lavorazione, che inizierà il 7 ottobre e terminerà l'11 (ma dal 4 si sta già girando altrove sull'isola): pare che la Disney abbia in totale investito sui 20 milioni di euro per le riprese siciliane, che comprenderanno anche Segesta, Siracusa e Marsala (si tratta di una cifra analoga a quella stanziata dalla MGM per l'ultimo Bond).

Guardando le cifre pubblicate da Repubblica, ci si fa un'idea interessante di cosa comporti lo spostamento di un set di questa portata, sia per i costi, sia per il denaro che affluisce nelle comunità che lo ospitano: 400 camere prenotate in sei alberghi per quasi 400 mila euro, mentre le star hanno ville affittate per 20.000 euro l'una o giù di lì. Cosa più importante, tutti gli esercizi trasformati in attività della fine degli anni Sessanta ("Farmacia Centrale", "Clemente Caffè", "Bellomo fotografia") riceveranno un indennizzo tra i 300 e i 2.000 euro per le forzate chiusure nei giorni delle riprese, con qualche locale in piazza Duomo che pare abbia ricevuto ben di più. Questo senza contare i soldi sborsati per catering, comparse, auto dell'epoca trattata...

I primi sopralluoghi sono avvenuti a marzo, ma qualcuno negli ultimi giorni ha visto aggirarsi per le vie di Cefalù il buon James Mangold, regista del lungometraggio (che ricordiamo Steven Spielberg si limita questa volta a produrre). Indiana Jones 5 arriverà nelle sale nel luglio 2022, e vede nel cast anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones (senza contare alcune prevedibili vociferate "sorprese"). Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga