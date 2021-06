Indiana Jones 5, primo ciak tra una settimana? Harrison Ford è già in Inghilterra

News Cinema

Harrison Ford si è fatto avvistare in Inghilterra, mentre altre voci confermano i set di Indiana Jones 5 allestiti per un inizio riprese nella prossima settimana.

Si moltiplicano in Inghilterra gli avvistamenti non solo dei set di Indiana Jones 5, ma anche dello stesso Harrison Ford, apparso in un post Instagram in visita alla Bremont Watches (ospitato dai titolari col calore del whiskey di marca, a quanto intuiamo). Secondo diverse voci, le riprese del quinto capitolo di Indiana Jones potrebbero iniziare già la prossima settimana, ricordiamo per la regia di James Mangold, che ha sostituito Steven Spielberg, rimasto come coproducer del lungometraggio.

Indiana Jones 5: dove si svolgeranno le riprese?

Indiana Jones 5 in Inghilterra non è in contraddizione con quanto si era detto in precedenza, citando come location la zona di Segesta e Selinunte in Sicilia: tempo fa il producer Frank Marshall confermò che nel film il prof.Jones sarebbe tornato a viaggiare per il mondo, dopo lo stop tutto americano di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Non va inoltre dimenticato che, location esterne o meno, a 30km da Londra ci sono i leggendari Pinewood Studios, meta di mezza Hollywood per i suoi teatri di posa. Gli interni dei primi tre film della saga di Indiana Jones, I predatori dell'arca perduta Indiana Jones e il tempio maledetto e Indiana Jones e l'ultima crociata, furono poi in parte girati negli ora defunti Elstree Studios in Gran Bretagna. Il ciclo torna alle origini anche da questo punto di vista, per giunta con un'attrice british doc come coprotagonista, la Phoebe Waller-Bridge di Fleabag.

Considerando le diverse foto non ufficiali su Reddit che raffigurano determinati rovine e reperti (non spoileriamo), siamo sempre più curiosi di conoscere la trama di Indiana Jones 5: per ora sembra affidabile solo la voce che dà Mads Mikkelsen come villain della situazione, nel ruolo di un ex-scienziato nazista arrivato in America nella seconda metà degli anni Sessanta, per contribuire al programma Apollo...