Indiana Jones 5: primissimo trailer e titolo ufficiale del film!

Pelle d'oca! Primissimo trailer della quinta volta di Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones, l'archeologo piò celebre della storia del cinema.

All'improvviso, oggi 1° dicembre 2022, spunta sull'account YouTube della Lucasfilm il primo trailer del nuovo capitolo dell'archeologo più famoso e più avventuroso della storia del cinema. E non è tutto perché scopriamo contemporaneamente quale titolo avrà il film.

Pronti a farvi venire la pelle d'oca? Guardate qui sotto senza indugio il primissimo trailer di Indiana Jones and the Dial of Destiny (che in attesa della comunicazione ufficiale sul titolo italiano, possiamo tradurre in Indiana Jones e la chiamata del destino).





Indiana Jones and the Dial of Destiny: la trama del film

In questa quinta volta che Harrison Ford indossa giacca, cappello agita la frusta, ci troviamo nel 1969. L'uomo sta per mettere piede sulla Luna, i frenetici tempi della guerra contro i nazisti sono lontani e il professore Henry Jones, detto Indiana, si sente superato dal mondo che lo circonda. Non è più un ragazzino, è accasato con Marion e ormai si sente pronto per ritirarsi a vita privata e godersi la pensione. La sua figlioccia Helena, però, interpretata da Phoebe Waller-Bridge, lo trascina in una nuova avventura per intercettare un oggetto sulle cui tracce si trova anche lo scienziato ed ex nazista Voller, che ha il volto magnetico di Mads Mikkelsen. Questo manufatto dovrebbe cambiare il mondo il mondo in meglio, ma questo dipende dalle mani in cui finirà.

Come sappiamo, Steven Spielberg ha fatto stavolta un passo indietro lasciando la regia a James Mangold. La colonna sonora è firmata come sempre dal leggendario John Williams.

Indiana Jones and the Dial of Destiny uscirà al cinema il 30 giugno 2023.