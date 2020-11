Indiana Jones 5: il progetto è ancora vivo, secondo il suo direttore della fotografia

News Cinema

In un'intervista con Collider, il direttore della fotografia Phedon Papamichael ha brevemente discusso del suo impegno con James Mangold per il quinto Indiana Jones.

Chiamateci pessimisti, ma in questo periodo non abbiamo molta fiducia di vedere sul serio Indiana Jones 5 sul grande schermo nel luglio 2022. Rallentamenti da Coronavirus, strategia aperta della Disney sullo streaming, un progetto che si trascina da tempo immemorabile, Harrison Ford sempre più anziano: un contesto in cui la cancellazione non ci stupirebbe, quindi quando abbiamo letto alcune righe del direttore della fotografia Phedon Papamichael sul film, abbiamo attivato i radar.

Papamichael, nomination all'Oscar per Nebraska di Alexander Payne, in una recente intervista a Collider, parlando dei suoi impegni futuri con James Mangold, insieme a Payne uno dei suoi registi d'elezione, ha detto quanto segue:

Il nostro prossimo progetto è Indiana Jones 5, lo sta facendo Mangold. Sono eccitato. Spero di riportare la gente al cinema e di fare ancora per un altro po' film per il grande schermo. Spero che questi eventi non cambino per sempre la nostra cultura di fruizione del cinematografia

Phedon Papamichael sarà quindi il terzo direttore della fotografia della saga di Indiana Jones, se tutto andrà bene: la trilogia originale fu curata da Douglas Slocombe, una leggenda inglese del settore, mentre per Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo Steven Spielberg si portò dietro il suo ormai inseparabile Janusz Kaminski. Prevedibile che un altro autore come Mangold stia per affrontare un impegno del genere con uno dei suoi collaboratori di vecchia data: Phedon Papamichael e James Mangold si sono incontrati sul set di Identità nel 2003 e da allora il direttore della fotografia ha saltato solo gli appuntamenti mangoldiani di Wolverine e Logan. Il loro ultimo progetto insieme è stato Le Mans '66 - La Grande Sfida. Leggi anche Indiana Jones 5, confermato James Mangold alla regia, riscrive il copione da zero con un approccio diverso