Independent Spirit Awards 2021: vincono Nomadland e fra le sorprese ci sono Riz Ahmed e Carey Mulligan

Gli Independent Spirit Awards 2021 hanno decretato come vincitore del premio per il miglior film Nomadland. Gli altri riconoscimenti sono, in molti casi, gradite sorprese, come Riz Ahmed e Carey Mulligan migliori attori protagonisti. Ma non finisce qui…

Sono stati assegnati gli Independent Spirit Awards, riconoscimenti destinati al cinema indipendente USA e solitamente tributati il giorno prima della cerimonia degli Oscar a Santa Monica (Los Angeles, California). In quest'anno di pandemia l'evento è stato anticipato e ad aggiudicarsi il premio per il miglior film è stato Nomadland. Il film di Chloé Zhao con Frances McDormand è il grande favorito degli Oscar 2021 e questa sua vittoria non stupisce.

Accogliamo invece con grande gioia e soprattutto sorpresa la notizia che l'Independent Spirit Award per il miglior attore protagonista è andato a Riz Ahmed per Sound of Metal, mentre miglior attrice protagonista è risultata Carey Mulligan per Una donna promettente. Quest'ultimo film ha trionfato anche nella categoria migliore sceneggiatura, mentre a Sound of Metal è andato il premio per la migliore opera prima.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento per i migliori non protagonisti sono stati Yuh-jung Youn per Minari e Paul Raci per Sound of Metal. Miglior regista è Chloé Zhao e il miglior film internazionale Quo Vadis, Aida?

Tutti i vincitori degli Independent Spirit Award 2021

Ecco l'elenco dei vincitori degli Independent Spirit Awards 2021 nelle categorie cinematografiche: