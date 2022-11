Indana Jones 5: il film con Harrison Ford potrebbe uscire direttamente in streaming?

News Cinema

Alcune rumor su Indiana Jones 5 mostrano una Disney insoddisfatta del nuovo film e si pensa che il prossimo capitolo della saga potrebbe arrivare direttamente in streaming

Ci sono dei rumor che stanno serpeggiando in rete in merito al nuovo film di Indiana Jones. Previsto per il giugno del 2023, si tratta del quinto capitolo delle avventure dell’archeologo e avventuriero che è stato interpretato da Harrison Ford fin dal lontano 1981. Ora, secondo alcune indiscrezioni che sono state rivelate da Overload DVD, youtuber esperto di cinema, pare che la Disney non sia affatto soddisfatta della prima release di Indiana Jones, e in merito all’uscita del film, ci sarebbero alcune decisioni importati da prendere nel più breve tempo possibile. Ovviamente la notizia è da prendere con le pinze ma, i retroscena rivelati dallo Youtuber hanno fatto il giro della rete e sono stati riportati anche da alcuni blog specializzati.



Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Indiana Jones 5: preoccupazione dai vertici della Disney

Sarebbero state organizzate diverse proiezioni test per il pubblico e nessuna di queste è stata soddisfacente. Pare che sarebbero stati mostrati ben sei finali alternativi di Indiana Jones e neanche uno è stato di gradimento. La Disney, proprio per questo, è molto preoccupata che il film possa essere un fallimento di critica e pubblico. Dopo i risultati disastrosi del film numero 4, c’è l’intenzione di riportare in auge il progetto ai fasti di un tempo, ma, per il momento, non è dato sapere come. Lo Youtuber che ha lanciato l’indiscrezione afferma che il film potrebbe non arrivare nelle sale ed essere spinto solo sulla piattaforma streaming della Disney per evitare, o quantomeno a compattare, le perdite se si rivelasse un flop. Ma non è tutto, viene rivelato che alla fine del film Harrison Ford potrebbe essere sostituito da Phoebe Waller-Bridge come nuova archeologa e come possibile Indiana Jones in gonnella per i prossimi film del franchise.

Quale sarà il futuro di Indiana Jones?

Quello che abbiamo di fronte non è un futuro roseo. Dopo il capitolo 4 che non ha convinto per nulla né critica né pubblico, ora si sta cercando di trovare una soluzione che possa dare agio alla serie di vivere ancora per molto, anche se Harrison Ford dovesse lasciare il franchise dopo il quinto film. Non resta che attendere le fonti ufficiali per far chiarezza sui rumor, ma sta di fatto, che il franchise non sta vivendo un periodo di gloria. Rimandato molto volte, prima a causa della pandemia e poi a causa di un incidente sul set che ha coinvolto proprio Harrison Ford, i fan sperano comunque che il film possa ritrovare la verve di un tempo.