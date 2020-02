Incontri internazionali del Cinema di Sorrento: la Spagna è protagonista e tornano i premi Vittorio De Sica

News Cinema

L'appuntamento è nella cittadina costiera dal 15 al 19 aprile con anteprime e ospiti italiani e stranieri.

Si svolgerà dal 15 al 19 aprile la quarantaduesima edizione degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, manifestazione diretta da Remigio Truocchio, organizzata da Cineventi, promossa dal Comune di Sorrento con il sostegno della Regione Campania, del MiBACT e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. Come da tradizione, a fare da protagonista sarà la cinematografia di un paese straniero, che quest'anno è la Spagna, con alcuni suoi registi e film. La scorsa edizione era dedicata invece alla Germania e la precedente all'Inghilterra.

In cinque intense giornate, ci sarà spazio per proiezioni, anteprime, retrospettive, tavole rotonde e incontri con ospiti non solo esteri ma anche italiani del mondo del cinema e della televisione. Il grande evento dell'edizione 2020, che però non è una novità per gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, sarà l'assegnazione dei Premi Vittorio De Sica, istituiti da Gian Luigi Rondi nel 1975 e consegnati all'interno della manifestazione fino al 1990. Tornano nella cittadina costiera grazie alla collaborazione degli Incontri con l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello presieduta da Piera Detassis.