Incidente per Jennifer Lawrence sul set di Don't Look Up

Durante una scena sul set della commedia Don't Look Up di Adam McKay, Jennifer Lawrence è rimasta lievemente ferita e le riprese sono state fermate.

Stando a quanto riportato dal Boston Globe, poi confermato da The Hollywood Reporter, durante le riprese notturne del film Don't Look Up, Jennifer Lawrence è stata ferita al volto da alcune schegge di vetro. L'attrice stava girando alle ore 1:30 del mattino una scena insieme al collega di set Timothée Chalamet quando è stato lanciato un bidone della spazzatura contro una vetrina, come prevedeva il copione. L'estensione delle schegge all'impatto è andata fuori misura e alcune di queste hanno raggiunto il viso Jennifer Lawrence. Si tratta di un piccolo incidente perché l'attrice ha riportato ferite medicabili e senza conseguenze, ma la lavorazione del film è stata comunque sospesa anche per il giorno successivo. Il rientro alla normalità per il set del film scritto e diretto da Adam McKay è previsto per lunedì.

Don't Look Up è una commedia che racconta la storia di due scienziati minori che si accorgono di un meteorite in rotta di collisione con la Terra. Entro sei mesi avverrà l'impatto, ma nonostante i loro sforzi per avvertire la popolazione del pianeta attraverso i media, nessuno gli crede. I due protagonisti sono interpretati da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, mentre il resto dell'impressionante cast include il sopracitato Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Matthew Perry, Kid Cudi, Rob Morgan e Himesh Patel. Il film uscirà su Netflix fra circa un anno.