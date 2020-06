Inception: il film da vedere e commentare insieme domenica 21 giugno con SimulWatch

News Cinema

Aspettando Tenet, rivediamo e commentiamo il film di Christopher Nolan che più dovrebbe assomigliare al nuovo. Appuntamento su SimulWatch domenica 21 giugno alle 15.

La visione condivisa di domenica 21 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di uno dei film più ammirati ed enigmatici di Christopher Nolan, l'Inception interpretato nel 2010 da Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard e Cillian Murphy, vincitore di quattro Premi Oscar (miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali) e candidato in altre quattro categorie.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Inception e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi sdomenica 21 giugno alle 15.

In attesa di poter vedere al cinema Tenet, il nuovo, attesissimo film di Christopher Nolan, che negli USA è attualmente previsto in uscita il 31 luglio, e che non è ancora stato reso ufficiale quando debutterà nelle sale italiane, la cosa migliore da fare è ripassare Inception, film che è stato più e più volte messo in relazione col nuovo Tenet, tanto da far ipotizzare a qualcuno che Tenet potesse rappresentarne un sequel.

Quel che è certo è che ancora oggi Inception è definito mind bending, come dicono gli anglosassoni, ovvero uno di quei film che, con la loro complessità e la loro enigmaticità, sono in grado di sfidare la mente e l'intelletto dei suoi spettatori.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

