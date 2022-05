In Winnie the Pooh: Blood and Honey l'orsetto giallo diventa un maniaco psicopatico

News Cinema

Nessuna paura: la Disney non è impazzita ma i diritti del personaggio di Milne adesso sono liberi e qualcuno ha pensato a Winnie The Pooh per un film splatter. Ecco le prime immagini.

Il bosco dei Cento Acri diventa un posto molto pericoloso in Winnie The Pooh: Blood and Honey, l'horror slasher del regista Rhys Frake-Wakelfield, che trasforma il tenero orsetto goloso inventato da A.A. Milne e immortalato dalla Disney in una serie di film d'animazione, in un maniaco psicopatico.

Il fatto è che i diritti del personaggio sono tornati di pubblico dominio, come quelli di tanti altri classici. Non ci sarebbe da stupirsi nel trovare in futuro un Peter Pan serial killer, anche se speriamo vivamente che questo non accada.

Non si conosce ancora la trama del film che trasforma l'orsetto in un killer mascherato, e che ha per protagoniste Amber Doig-Thorne, Maria Taylor e Danielle Scott, ma dalle prime (buie) immagini vediamo anche una versione malvagia di Piglet (che vuol dire maialino ma in italiano, chissà perché, è diventato Pimpi). A questo punto aspettiamo il trailer e speriamo in bene.