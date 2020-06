In Viaggio verso un Sogno: nei cinema e nelle arene estive a partire dal 15 giugno

News Cinema

Dopo esser stato recentemente apprezzato da pubblico e critica al suo debutto On Demand sulle principali piattaforme digitali (a causa del lockdown), In Viaggio verso un Sogno - The Peanut Butter Falcon arriva nelle sale cinematografiche che riaprono le loro porte al pubblico da lunedì 15 giugno e in tutte le arene estive d'Italia.

In Viaggio verso un Sogno - The Peanut Butter Falcon, il film rivelazione negli Stati Uniti diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz e che vede protagonisti l’emergente Zack Gottsagen e le star hollywoodiane Shia LaBeouf e Dakota Johnson, sarà nei cinema e nelle arene estive di tutta Italia a partire dal 15 giugno.



In Viaggio verso un Sogno - The Peanut Butter Falcon ha fatto parlare molto di sé fin dalla première allo scorso South by Southwest (Texas), dove il passaparola generato dalla calorosa accoglienza ricevuta da parte di pubblico e critica gli ha permesso di raggiungere oltre 20 milioni di dollari al box office, diventando il maggiore incasso di un film indipendente nel 2019 negli Stati Uniti. É un'originale storia di amicizia on the road raccontata con leggerezza, umorismo e sensibilità, che saprà conquistare il cuore degli spettatori grazie anche alla straordinaria interpretazione di Zack Gottsagen.



In Viaggio verso un Sogno - The Peanut Butter Falcon: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD