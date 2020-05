In viaggio verso un sogno: arriva on demand il film on the road con Shia LaBeouf

News Cinema

Arriva il 1 giugno sulle principali piattaforme streaming il bel film di Tyler Nilson e Michael Schwartz, la cui uscita in sala è stata cancellata dalla pandemia. Oltre a Shia LaBoeuf, nel cast anche Dakota Johnson, Bruce Dern e John Hawkes.

Doveva arrivare al cinema lo scorso 12 marzo distribuito da Officine UBU il bel film di Tyler Nilson e Michael Schwarz In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, ma sarà comunque possibile vederlo in prima visione sulle principali piattaforme digitali dal 1° giugno e noi vi consigliamo di non perderlo.

Protagonisti principali della storia sono Zack Gottsagen, giovane attore con la sindrome di Down, e un bravissimo Shia LaBeouf. Del cast fanno parte anche Dakota Johnson, John Hawkes e Bruce Dern. Il film è stato presentato all'ultimo South by Southwest in Texas e ha ricevuto una calorosissima accoglienza del pubblico e della critica. Il passaparola gli ha fatto incassare 20 milioni di dollari al box office americano, che è il maggiore incasso per un film indipendente nel 2019 negli Stati Uniti.

Questa la trama:

Zak (Zack Gottsagen), un giovane ragazzo con la sindrome di Down, scappa dalla casa di cura dove vive per inseguire il sogno di allenarsi con il suo eroe e diventare un wrestler professionista. In un’imprevista svolta del destino, la strada di Zak s’incrocia con quella di Tyler (Shia LaBeouf), un burbero fuorilegge in fuga. Tra i due nascerà un’amicizia così forte da riuscire persino a convincere Eleanor (Dakota Johnson), amorevole ma determinata tutrice di Zak, a unirsi al loro viaggio verso la Florida. Un'avventura moderna in stile Mark Twain per sognare senza limiti.