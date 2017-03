In viaggio con Jacqueline: clip italiana in anteprima della commedia campione d'incassi in Francia

E' stato uno dei grandi successi al box office francese della scorsa stagione con oltre 1 milione di spettatori in poche settimane. In viaggio con Jacqueline, la commedia con protagonisti Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze e Lambert Wilson, arriva ora nei cinema italiani, distribuita da Teodora.

Il film, nelle nostre sale dal 23 marzo, è un divertente e commovente road movie che vede protagonisti tre uomini, una mucca e un viaggio a piedi lungo 700 chilometri: Fatah, contadino di un piccolo paese algerino, non ha occhi che per la sua mucca Jacqueline, che da anni sogna di far partecipare al Salone dell'Agricoltura di Parigi. Quando finalmente arriva l'invito tanto desiderato, Fatah parte in traghetto alla volta di Marsiglia, per poi attraversare la Francia a piedi insieme a Jacqueline: sarà l'occasione per un’avventura fatta di incontri sorprendenti, imprevisti e nuove amicizie.

Ve ne mostriamo oggi una clip italiana in anteprima: