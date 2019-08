In Venom 2 torna Woody Harrelson, lo conferma il grande direttore della fotografia Robert Richardson

News Cinema

Abituale autore delle luci per Tarantino, Richardson spiega anche cosa lo attrae nella saga Sony.

Visto brevemente nel primo Venom, Woody Harrelson alias Carnage sarà nodale in Venom 2, previsto nelle sale americane il 2 ottobre del 2020, nel film diretto da Andy Serkis e ovviamente interpretato da Tom Hardy. A darne forse involontaria conferma a Collider è stato il direttore della fotografia Robert Richardson, che a sorpresa ha accettato di raccogliere il testimone della fotografia da Matthew Libatique. A sorpresa, perché Richardson è uno degli autori delle luci più quotati di Hollywood, un personaggio carismatico in sè (dall'aspetto che ricorda un biker navigato), collaboratore quasi regolare di Quentin Tarantino, anche se ha vinto i suoi tre Oscar per JFK, The Aviator e Hugo. Ecco il modo molto semplice con cui Richardson ha spiegato il suo interesse per il progetto.

"Ho pensato: [il cinecomic] è una cosa che non ho mai fatto, mi piacerebbe mettermi alla prova. Poi avevo lavorato con Andy Serkis in Ogni tuo respiro [film d'esordio alla regia di Serkis, ndr]. Un mese fa mi ha chiamato, mi ha detto che l'avrebbe fatto lui e mi ha chiesto se ci stavo. Avevo visto il primo, l'ho rivisto, mi hanno mandato il copione e ho detto di sì. Avrei detto comunque di sì ad Andy solo perché direi sì ad Andy comunque, ma penso che sia grandioso... secondo me è [un soggetto] ancora inesplorato, esploderà, e questo film per me lo aiuterà ad esplodere, perché c'è un protagonista notevole come Venom, ma ora avete anche Woody Harrelson, che ovviamente farà il suo bell'ingresso qui, e vedremo cos'altro verrà fuori dalla collaborazione tra Sony e Marvel. Non vedo l'ora. E' un bel cambiamento per me, ma sono eccitato. Credo che Hardy sia uno dei migliori in circolazione, non sbaglia mai. Non vedo l'ora di sedermi davanti a lui e vederlo esibirsi."