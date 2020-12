In vacanza su Marte: il trailer del cinepanettone sci-fi con Christian De Sica e Massimo Boldi

News Cinema

Dal 13 dicembre arriva a noleggio su tutte le piattaforme streaming la nuova commedia In vacanza su Marte con Christian De Sica e Massimo Boldi. Da oggi è disponibile alla visione il trailer del film.

Non più Natale su Marte come era stato battezzato durante le riprese in estate, forse perché nella storia il Natale è svanito ma il pianeta rosso è rimasto. In vacanza su Marte segna il ritorno sullo schermo di Christian De Sica e Massimo Boldi dopo Amici come prima in quello che di fatto è il primo cinepanettone sci-fi (anche se i puristi diranno "Eh no! C'erano stati A spasso nel tempo e il suo sequel nel 1996 e 1997!").

Ambientata nel 2030, la storia del film racconta di Fabio (De Sica) il quale, dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Il buon Giulio, però, nel corso di un'escursione spaziale andata male, diventa improssivamente vecchio (Boldi). Oltre ai due pilastri della commedia delle feste, il cast si avvale di Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Herbert Ballerina, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Alessandro Bisegna e Milena Vukotic.

Godetevi il trailer di In vacanza su Marte, diretto da Neri Parenti. Il film, prodotto da Warner Bros Italia, Indiana e Cattleya, sarà disponibile dal 13 dicembre a noleggio su Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store.