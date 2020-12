In vacanza su Marte ha una stella in più di Tenet, De Sica ridacchia: "Poi dice... la critica con noi è severa"

News Cinema

La classifica dei top film di iTunes di oggi vede Tenet al primo posto e In vacanza su Marte al secondo, ma le stelle delle recensioni favoriscono il secondo e Christian De Sica se la ride divertito.

La cosa bella di Christian De Sica sui social media è che è come avere Christian De Sica al cinema, ma sui social media. I suoi post e commenti rispecchiano quel personaggio sguaiato che ha spesso interpretato e leggerli come li direbbe lui sullo schermo nel ruolo del cafone per eccellenza, fa ridere. L'attore naviga nei social e risponde anche alle critiche di molti utenti, non postate direttamente a lui ma comunque riferite ai suoi film, sempre grande ironia e senza insultare nessuno.

Poche ore fa, De Sica ha postato su Instagram uno screenshot della classifica di iTunes dei Top Film del momento. Tenet è al primo posto, essendo uscito per l'acquisto in streaming il 15 dicembre (a noleggio arriverà il 29), mentre il cinepanettone In vacanza su Marte è al secondo posto disponibile per acquisto e noleggio. La differenza che l'attore non ha fatto a meno di notare sono le stelle delle recensioni, 2,5 su 5 per Tenet e 3,5 su 5 per In vacanza su Marte.

L'esilarante commento di Christian De Sica, accanto al post è stato:



Una stella piu’ di Nolan... poi dice: "La critica con noi è severa" 😂😂😂



E non è necessario puntualizzare che le stelle in questione sono degli utenti che stanno votando i film, perché come direbbe Christian... "E sti cazzi... fattela 'na risata!".