In Time: 10 curiosità sul film con Justin Timberlake

Uscito nel 2011, il film In Time di Andrew Niccol mostra un futuro distopico in cui l'umanità insegue l'immortalità fermando il tempo di invecchiamento ai 25 anni. Questo articolo vi rivela 10 curiosità sul film con Justin Timberlake.

Proseguendo con la sua passione nonché specialità narrativa, l'autore e regista Andrew Niccol ha creato un nuovo scenario di science-fiction per il film In Time. Come aveva fatto con Gattaca e S1m0ne (ma non dimentichiamoci che è lui ad aver scritto la sceneggiatura di The Truman Show), anche con In Time il buon Niccol si immagina un futuro distopico in cui una società alla deriva ha assecondato la soluzione a una delle sue più grandi paure: invecchiare. Protagonisti della storia sono Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy e Olivia Wilde. La storia si ambienta nell'anno 2169, un futuro in cui gli individui sono geneticamente programmati per vivere fino all'età di 25 anni. Allo scoccare del 25° anno, grazie a un chip inserito nell'avambraccio, ha inizio un conto alla rovescia che permette loro di vivere solo un anno al termine del quale sono destinati a morire. Ciononostante è possibile allungare la propria aspettativa di vita perché il tempo è diventato una vera e propria valuta: i minuti di vita equivalgono a moneta sonante. In questo contesto, il protagonista della storia di In Time Will Salas, interpretato da Justin Timberlake, che è un 25enne da tre anni, decide di tentare il tutto per tutto per sovvertire l'ordine precostituito del suo mondo e riportare l'uguaglianza tra chi ha più tempo e chi meno.

In Time: 10 curiosità sul film di fantascienza