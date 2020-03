News Cinema

A lasciarselo sfuggire Vin diesel, il quale doppia Groot.

Durante le interviste per promuovere il suo nuovo cinecomic intitolato Bloodshot Vin Diesel si è “lasciato sfuggire” che i Guardiani della Galassia compariranno nel prossimo Thor: Love and Thunder prima che nel terzo episodio del loro franchise. Ecco la dichiarazione della star: “Non vedo l’ora che il mio amico James Gunn tiri fuori questo prossimo gioiello dal suo parco giochi. Ha deciso di fare The Suicide Squad e adesso si sta impegnando in quello. Ma c’è anche Thor, il regista (Taika Waititi, n.d.r.) mi ha parlato di come Thor incorporerà alcuni dei Guardiani. Sarà molto interessante, nessuno lo sa: forse non dovrei parlarne…”

Non sappiamo quali personaggi compariranno in Thor: Love and Thunder né quanto importante sarà il loro ruolo nella storia. Ricordiamo però che James Gunn aveva già confermato che la timeline di Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà successiva agli eventi che vedremo nel prossimo episodio di Thor.

Ricapitoliamo dunque cosa sappiamo fino ad oggi di Thor 4: la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Waititi insieme a Kaytin Robinson prevede il ritorno di Natalie Portman nel ruolo di Jane ma con l’evolversi della vicenda diventerà anche She-Thor. Chris Hemsworth e Tessa Thompson torneranno nei rispettivi ruoli del supereroe protagonista e di Valkyrie. È stato poi annunciato che Christian Bale sarà il super-villain del lungometraggio. E infine sappiamo la data d’uscita in sala, e cioè il 5 novembre 2021.