In This Corner of the World: il trailer dell’anime di Sunao Katabuchi

Kono Sekai no Katasumi ni, In This Corner of the World (In questo angolo di mondo) è uno dei tre anime film che hanno incassato di più nelle sale giapponesi nel 2016. Diretto da Sunao Katabuchi, è l’adattamento dell’omonimo manga di Fumiyo Kōno​ e deve le sue animazioni allo studio MAPPA. Vincitore di diversi riconoscimenti - fra cui il Japan Academy Prize per il miglior film d’animazione - verrà distribuito in 23 paesi del mondo, fra i quali speriamo figuri anche l’Italia.

Sceneggiato dallo stesso Katabuchi, racconta la storia di una ragazza di nome Suzu Urano che nel 1944 si trasferisce nella cittadina di Kure, nella prefettura di Hiroshima, per vivere con la famiglia del neomarito. La sua vita precipiterà nel caos a causa della guerra e a darle un po’ di conforto sarà solo l’amore per il suo sposo.

Di In This Corner of The World, che arriverà nelle sale americane l’11 agosto, è stato appena diffuso un trailer. Eccolo qui.