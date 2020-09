In the Mood for Love: il trailer del capolavoro di Wong Kar-wai in versione restaurata

News Cinema

Vent'anni fa usciva un film bellissimo, straziante e amatissimo dal pubblico di tutto il mondo. Presto lo potremo ammirare in una versione restaurata in 4K curata da Criterion Collection e L’immagine Ritrovata.

Tra i tanti anniversari che si celebrano in questo 2020 c'è anche il ventennale di un capolavoro amatissimo e romanticissimo: In the Mood for Love.

Il film di Wong Kar-wai, fotografato da Christopher Doyle e interpretato da Tony Leung e Maggie Cheung, venne presentato in concorso al Festival di Cannes del 2020. E proprio a Cannes, nella sezione Cannes Classics dedicata al cinema di patrimonio, sarebbe stata presentata, si fosse svolto il festival lo scorso maggio, una versione restaurata in 4K del film, realizzata a partire dal negativo originale e curata, con la supervisione dello stesso Wong, da Criterion assieme ai laboratori L'Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna.

La versione restaurata di In the Mood for Love verrà presentata tra poche settimane al Lumière Film Festival di Lione, curato dallo stesso delegato generale di Cannes Thierry Fremaux, e nella sezione dedicata ai classici del New York Film Festival, ma ancora non sappiamo se e quando sarà possibile vederlo in Italia; presumibilmente, verrà distribuito nel corso dei prossimi mesi proprio dalla Cineteca di Bologna. Nel frattempo, ci dobbiamo accontentare del trailer della versione restaurata in 4K, che potete vedere qui di seguito.

In occasione di questo ventennale, sono stati restaurati anche I film precedenti di Wong, As Tears Go By, Days of Being Wild, Hong Kong Express, Fallen Angels e Happy Together. I film verranno presentati nel corso di una retrospettiva dedicata al grande regista hongkonghese che si terrà in dicembre presso il Lincoln Center di New York organizzata da Janus Films.

In the Mood for Love: il trailer della versione restaurata in 4K del film