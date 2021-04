In the Mood for Love: ecco l'elenco delle sale che proietteranno il capolavoro di Wong Kar-wai

News Cinema

Debutta nei cinema italiani mercoledì 28 aprile la versione restaturata in 4K di In the Mood for Love: ecco quali solo le 27 sale che lo programmeranno a partire da domani.

Come già ampiamente anticipato nei giorni scorsi, Tucker Film ha deciso di fare un regalo al pubblico italiano e di contribuire allo sforzo di ripartenza dei cinema facendo uscire, da mercoledì 28 aprile, la versione restaurata in 4K di uno di quei film per cui l'aggettivo "capolavoro" non è sprecato: In the Mood for Love di Wong Kar-wai.

Questo è l'elenco delle 27 sale italiane (dato aggiornato al momento in cui scriviamo) che proiettaranno In the Mood for Love a partire da domani:



Ancona - Azzurro (dal 28 aprile)

Bassano del Grappa - Metropolis (dal 29 aprile)

Belluno - Italia (solo 28 aprile)

Bologna - Lumière (dal 29 aprile)

Cremona - Po spazioCinema (dal 29 aprile)

Genova - Corallo (dal 29 aprile)

La Spezia - Controluce (dal 29 aprile)

Mestre - Dante (dal 29 aprile)

Milano - Anteo, Beltrade e Cinemino (dal 28 aprile)

Monza - Capitolo spazioCinema (dal 29 aprile)

Napoli - Corallo (dal 1° maggio)

Padova - Multiastra (dal 29 aprile)

Parma - Astra (solo 28 aprile)

Pordenone - Cinemazero (dal 28 aprile)

Reggio Emilia - Rosebud (solo 3 e 5 maggio)

Rimini - Tiberio (solo 3 e 4 maggio)

Roma - Greenwich e Nuovo Olimpia (dal 29 aprile)

Spoleto - Sala Frau (dal 29 aprile)

Torino - Massimo (dal 29 aprile

Trento - Astra (dal 29 aprile)

Treviglio - Anteo spazioCinema (dal 29 aprile)

Trevignano Romano - Palma (dal 30 aprile)

Udine - Visionario (dal 28 aprile)

Trieste - Ariston (dal 26 aprile)

Ecco la trama di In the Mood for Love:



Hong Kong, 1962. Un uomo e una donna, il signor Chow e la signora Chan. Due dirimpettai che si trovano a vivere un amore casto e clandestino. Due attori meravigliosi, Maggie Cheung e Tony Leung Chiu-wai, che hanno spalancato le porte dell’Occidente agli splendori del nuovo cinema asiatico (Tony Leung Chiu-wai, ricordiamo, è stato incoronato al Festival di Cannes nel 2000). Ecco In the Mood for Love. Un melodramma intenso e raffinatissimo che ha davvero fatto epoca. Non tanto love story, come spiega lo stesso Wong Kar Wai, quanto «un film che parla di segreti...».

La Tucker Film porterà al cinema anche le sue prime due opere di Wong, As Tears Go By e Days of Being Wild (mai uscite in Italia!) e le versioni 4K di Angeli perduti, Hong Kong Express e Happy Together. Un prezioso percorso monografico intitolato "Una questione di stile" e inaugurato, appunto, da In the Mood for Love.