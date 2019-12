In The Heights - Sognando a New York: Il trailer italiano del film tratto dal musical di Lin-Manuel Miranda

News Cinema

Diretto da Jon M. Chu, il film arriverà nei cinema nel 2020.

In the Heights di Lin-Manuel Miranda è uno dei musical di maggior successo degli ultimi 10 anni. Messo in scena per la prima volta nel 2005 a Waterford, cittadina di poco meno di 20 mila abitanti nel Connecticut, approda due anni dopo a New York, prima off-Broadway e, nel 2018, finalmente nel tempio del musical mondiale ottenendo ben 13 nomination ai Tony Awards e vincendo quello per il miglior musical, miglior canzone originale e miglior coreografia.

A Broadway rimane in scena per 3 anni e dopo circa 1200 rappresentazioni inizia a girare il mondo, dal Sud America all'Estremo Oriente, passando per il West End londinese.

Ora tocca al grande schermo: In the Heights - Sognando a New York, il film diretto da Jon M. Chu, sarà infatti nei cinema nel 2020, distribuito da Warner Bros, e questo qui sotto è il primo trailer ufficiale in italiano:



Ambientato a Washington Heights (dove il film è stato effettivamente girato), quartiere a nord di Manhattan, negli anni 80 tra i più malfamati e pericolosi della Grande Mela, il film vede protagonista Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore.

Oltre al protagonista Ramos, visto di recente in A Star is Born di Bradley Cooper, nel cast del film troviamo anche Corey Hawkins, la cantante Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits.