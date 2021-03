In the Heights - Sognando a New York: il nuovo trailer italiano del musical

News Cinema

La Warner ha diffuso il nuovo trailer ufficiale italiano di In The Heights - Sognando a New York, un musical del creatore di Hamilton, Lin-Manuel Miranda.

Lin-Manuel Miranda è famosissimo in America come creatore del musical Hamilton, noi forse lo conosciamo di più come il Bert di Il ritorno di Mary Poppins. Adesso porta al cinema un altro suo musical teatrale, in un film intitolato In the Heights - Sognando a New York, di cui vi mostriamo il nuovo trailer italiano.

Ambientato nel quartiere ispano-americano di Washington Heights a New York, il film si svolge nell'arco di tre giorni e racconta la vita e i sogni di diversi personaggi, a partire da Usnavi (Anthony Ramos), proprietario di un negozio, innamorato di una ragazza che lavora in un salone di bellezza, e che sogna di aprire un bar nella Repubblica Dominicana, il suo paese d'origine.

Nel cast ci sono Corey Hawkins, Melissa Barrera, Jimmy Smits, Daphne Rubin-Vega, Leslie Grace, Mark Anthony, lo stesso Lin-Manuel Miranda e Stephanie Beatriz, mentre la regia è di Jon M. Chu.