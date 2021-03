In the Earth. Il suggestivo trailer del nuovo terrificante horror di Ben Wheatley

News Cinema

È uscito il bizzarro, misterioso e assai inquietante trailer del nuovo horror di Ben Wheatley, In the Earth, presentato con successo all'ultimo Sundance Film Festival. Non sappiamo se e quando il film arriverà sui nostri schermi, ma in Inghilterra e probabilmente anche in America lo farà il prossimo 23 aprile.

Il trailer lascia (giustamente) nell'ombra molte cose, ma essenzialmente il film è ambientato in un mondo in cui uno scienziato, in cerca di una cura per un terribile virus, si inoltra nei boschi con una guida forestale per ritrovare dei colleghi scomparsi. Quando scende la notte, il loro cammino diventa un terrificante viaggio nelle tenebre, mentre la foresta intorno a loro prende vita.

L'autore di Kill List, A Field in England e di un segmento di The ABCs of Death torna con In the Earth a un horror visionario e atmosferico, da cui ci aspettiamo molto. Gli interpreti sono Joel Fry, Ellora Torchia, Hayley Squires e il premio BAFTA Reece Shearsmith, storico membro di The League of Gentlemen, già coprotagonista di A Field in England e High-Rise di Wheatley, che vediamo all'inizio con barba e capelli lunghi.

Ben Wheatley ha realizzato prima di questo film il remake Neflix di Rebecca, ed è attualmente al lavoro sul sequel di The Meg, con Jason Statham.