In The Batman c'è anche Barry Keoghan e quello nel trailer è proprio Colin Farrell

The Batman rivela la partecipazione e il ruolo di Barry Keoghan e nel trailer svela l'aspetto di Colin Farrell nel ruolo del Pinguino.

In questi giorni siamo stati travolti dai trailer e dai teaser rivelati dall'evento DCFanDome. Dopo il panel su The Batman, uno dei film più attesi, che ha rivelato il primo teaser del film, arriva adesso la notizia che fa parte del cast un altro bravissimo attore, ovvero l'irlandese Barry Keoghan, visto in Il sacrificio del cervo sacro, Dunkirk e American Animals.

L'annuncio arriva un po' a sorpresa, visto che non lo si vede nel trailer e non se ne è parlato neanche durante l'evento. Il suo ruolo in The Batman sarà quello dell'agente Stanley Merkel, il primo partner del commissario Gordon, personaggio introdotto da Frank Miller nel suo fondamentale "Batman: Year One".

Non sappiamo quanto Keoghan, che vedremo prossimamente in Gli eterni, avrà modo di contare nell'universo DC Comics. Per quel che invece riguarda un altro membro irlandese del cast, è stato alla fine rivelato che quello che appare verso la fine del trailer di The Batman, che i fan più attenti hanno subito notato, è effettivamente il Pinguino di Colin Farell, anche se non somiglia molto all'attore, deformato com'è da un fitto stato di trucco protesico (da protesi: prostetico significa tutta un'altra cosa, già che ci siamo).

A confermare quello che alcuni avevano immaginato, come vedete qua sotto, è stato Mike Marino, il make-up artist incaricato del look di Farrell nel film, sul suo profilo Instagram.