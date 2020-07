In streaming i migliori cinque film di Sylvester Stallone, che oggi compie 74 anni!

News Cinema

Sylvester Stallone compie oggi 74 anni e lo celebriamo proponendo in streaming i nostri film preferiti della sua gloriosa carriera.

In occasione del 74° compleanno dell’icona Sylvester Stallone abbiamo scelto per voi i migliori cinque film in streaming del “papà” di Rocky e Rambo. Oltre ai due franchise che lo hanno reso celebre in tutto il mondo Stallone ha girato sia blockbuster d’azione altamente spettacolari che opere più “piccole” e forse ancor più degne di attenzione. La carrellata di film che vi proponiamo testimonia la versatilità di Stallone, il quale più di una volta ha saputo reinventarsi e trovare nuovi stimoli per rilanciare una carriera ricchissima di successi. Sylvester Stallone è certamente una delle star più amate al mondo, e noi gli auguriamo buon compleanno ricordandovi questi titoli:

I migliori cinque film in streaming di Sylvester Stallone

Rocky

Rambo

Clifhanger

Copland

Creed

Rocky (1976)

Grazie a una sceneggiatura che nessuno sembrava voler produrre Sylvester Stallone passa da essere un “signor nessuno” a diventare una star di Hollywood. Il ruolo di Rocky Balboa se l’è scritto addosso e gli calza indubbiamente a pennello, mettendo in risalto le doti umane di un attore ancora non diventato l’invincibile star di decine di film d’azione. Diretto con grande precisione da John G. Avildsen, Rocky conquista a sorpresa l’Oscar per il miglior film nel 1976, battendo altri capolavori come Taxi Driver e Quinto potere. Per Stallone “soltanto” la doppia candidatura come protagonista e sceneggiatore. Ma poco importa la sconfitta: la leggenda di Sly è cominciata…Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Rambo (1982)

Il maggiore fraintendimento riguardante il personaggio di John Rambo sta nel fatto che è diventato una leggenda del cinema d’azione quando in realtà il film originale era tutt’altra cosa. Diretto da Ted Kotcheff, Rambo è infatti un dramma ruvido e sentito sull’impossibilità di un reduce da Vietnam di re-inserirsi in un tessuto sociale che lo ha lasciato indietro. Stallone interpretò il personaggio con un’adesione fisica e psicologica ammirevoli. Purtroppo il film non fu il successo di pubblico sperato, ma l’attore ne intuì le possibilità e con Rambo 2 – La vendetta del 1985 lo trasformò nella macchina da guerra perfetta per l’era reaganiana. Risultato? Più di 150 milioni di dollari incassati solo in America…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Cliffhanger (1993)

Il thriller montano diretto dal finlandese Renny Harlin è semplicemente uno dei migliori action-movie del decennio. L’intrattenimento è assicurato da una sceneggiatura perfetta per esaltare il personaggio del protagonista e un’ambientazione sfruttata al meglio nelle sue potenzialità spettacolari. Cliffhanger è probabilmente il miglior pop-corn movie della carriera di Sylvester Stallone, il quale ha accanto grandi caratteristi come John Lithgow e Michael Rooker. Da gustare in spensieratezza, il divertimento è assicurato! Disponibile su Chili, Apple Itunes, TIMVision.

Cop Land (1997)

Uno Stallone inedito, disposto seriamente a mettersi in gioco, per questo onestissimo crime-movie diretto da James Mangold. L’interpretazione di un piccolo sceriffo del New Jersey che si batte contro la corruzione della polizia convinse decisamente la critica, anche perché Stallone non sfigurò affatto al fianco di altri “mostri sacri” come Robert De Niro, Harvey Keitel e Ray Liotta. Cop Land è un film notevole nella costruzione narrativa, diretto con solidità e interpretato con efficacia. Senz’altro una delle migliori interpretazioni della carriera di Sly. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

Creed (2015)

Il ritorno nel ruolo di Rocky Balboa regala a Stallone il Golden Globe e la nomination all’Oscar come attore non protagonista, riconoscimenti meritatissimi. Il nuovo dramma pugilistico diretto da Ryan Coogler e interpretato da un carismatico Michael B. Jordan permette all’attore di approfondire ancor di più il personaggio, ormai invecchiato e sempre più condizionato dal proprio passato. Creed funziona al meglio sia come film sportivo che come dramma incentrato su personaggi che ancora non hanno definitivamente trovato il loro posto nel mondo. Enorme successo di critica e pubblico, come il sequel uscito tre anni dopo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

Questi i cinque film in streaming che abbiamo scelto per celebrare la carriera e il compleanno di Sylvester Stallone. Ne abbiamo tralasciati molti, alcuni importanti: fateci sapere qual è il vostro lungometraggio preferito interpretato, scritto o diretto dal grande Sly!