In streaming gratuito una ventina di film francesi degli ultimi anni su MyFrenchFilmFestival

News Cinema

Edizione speciale #StayHomeEdition fino al 25 maggio del festival online, ora anche con lungometraggi.

Il cinema francese si mette in mostra ogni anno in occasione della rassegna online MyFrenchFilmFestival. Quest’anno però c’è una coda speciale, chiamata #StayHomeEdition, che fino ai giorni scorsi prevedeva solo cortometraggi, mentre ora c’è una novità molto gradita a chi ama quel cinema. Fino al 25 maggio sarà possibile, infatti, vedere anche venti lungometraggi gratuiti fra i più interessanti proposti nei dieci anni di vita della manifestazione. Tutti con sottotitoli anche in italiano.

Ci sono alcuni titoli molto interessanti come Les Derniers Parisiens, notevole affresco della Pigalle di oggi presentato al Torino Film Festival, con Reda Kateb; Je ne suis pas un salaud di Emmanuel Finkiel, con una grande interpretazione di Nicolas Duvauchelle o il bellissimo Coup de chaud di Raphael Jacoulot, anch'esso presentato a Torino. Solo tre esempi di un catalogo gratuito davvero interessante.

Non dovete che andare sul sito della manifestazione, MyFrenchFilmFestival.com, e buon divertimento fino al 25 maggio.