In streaming cinque film carcerari da non perdere

Abbiamo scelto alcuni titoli in streaming che rappresentano il meglio del cosiddetto "prison-movie"

Un sotto-genere che ci ha regalato negli anni lungometraggi di enorme impatto emotivo è senza dubbio il film carcerario. Il cinema hollywoodiano ha sfruttato tale filone per prodotti d’intrattenimento ma anche capaci di scuotere l’opinione pubblica, mentre il cinema europeo ha spesso guardato maggiormente all’aspetto di denuncia civile. Abbiamo selezionato per voi cinque titoli in streaming che riteniamo rappresentativi del meglio che il cosiddetto “prison-movie” può produrre.

I migliori cinque film carcerari in streaming

Nick mano fredda



Fuga di mezzanotte



Fuga da Alcatraz



In the Name of the Father - Nel nome del padre



Il profeta







Nick mano fredda (1967)

Non potevamo che cominciare dal film che ha regalato all’indimenticato Paul Newman uno dei ruoli iconici della sua straordinaria carriera. Il ribelle strafottente e irresistibile (che in originale di chiama Luke…) rappresenta il fervore di un momento storico complesso e denso di energia, non soltanto per l’America. Nick mano fredda è un film della contestazione ante-litteram, messo in scena da Stuart Rosenberg con lucida puntualità. Un film di rottura a Hollywood, in qualche modo anticipatore di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes.







Fuga di mezzanotte (1978)

Il film diretto da Alan Parker ispirato dalla vicenda vera di Billy Hayes è uno dei lungometraggi più disturbanti del decennio. La rappresentazione dell’inferno della prigione turca si trasforma pian piano in una visione da incubo, vicina ai confini dell’horror psicologico. Dolorosa interpretazione di Brad Davis, affiancato da Randy Quaid e un John Hurt indimenticabile. oscar per la colonna sonora di Giorgio Moroder e l'adattamento di Oliver Stone. Fuga di mezzanotte è ancora un feroce pugno allo stomaco nonostante i quarant’anni abbondanti. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes.







Fuga da Alcatraz (1979)

Magnifico esempio dello stile minimalista ma efficacissimo di Don Siegel, quello che poi diventerà anche quello del “pupillo” Clint Eastwood. Fuga da Alcatraz è un film realizzato per il grande pubblico dalla sobrietà impressionante, una sorta di studio distaccato dell’evoluzione emotiva e psicologica di un personaggio già dall’inizio determinato alla fuga. Grande esempio di cinema contenuto, una delle interpretazioni davvero carismatiche della filmografia di Eastwood attore, forse la migliore in assoluto in un lungometraggio non diretto da lui. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision.







In the Name of the Father - Nel nome del padre (1993)

La messa in scena di Jim Sheridan della vicenda tragica di Gerry Conlon è vibrante, un atto d’accusa diretto e robusto contro il sistema giudiziario inglese dell’epoca. Il film si poggia ovviamente sulle spalle di Daniel Day-Lewis nel ruolo del protagonista, ma vanta anche le prestazioni emozionanti di Emma Thompson e Pete Postlethwaite, nella realtà insegnante di recitazione di Day-Lewis. In the Name of the Father è un film a tesi, schierato e infuocato come le migliori opere di inchiesta civile dovrebbero essere. Superba anche la canzone omonima composta e realizzata dagli U2. Gran cinema di denuncia. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.







Il profeta (2009)

La parabola (im)morale di Malik e della sua ascesa violenta all'interno della prigione in cui è stato rinchiuso viene messa in scena da Jacques Audiard con una verità così potente da trascendere il realismo per diventare stilizzazione ipnotica. Il profeta è un film di incredibile potenza espressiva pur nella sua semplicità estetica, uno dei migliori film europei del nuovo millennio. Grandiosa prova dell’allora sconosciuto Tahar Rahim, Gran Premio della Giuria a Cannes e nomination all’Oscar come film straniero. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.



Altri titoli che potete apprezzare se siete appassionati di prison-movie sono senz’altro il classico Papillon, diretto nel 1973 da Franklin Schaffner con protagonista la coppia Steve McQueen/Dustin Hoffman. Meritano senza dubbio una buona visione anche Brubaker con Robert Redford, Dead Man Walking con Sean Penn e Susan Sarandon ma soprattutto Hurricane con un leggendario Denzel Washington. Ci sono poi Le ali della libertà e Il miglio verde, entrambi diretto da Frank Darabont e tratti dall’opera letteraria di Stephen King. Notevole anche il recente Starred Up con Jack O’Connell e Ben Mendelsohn. Insomma, molti sono i titoli da recuperare in questo sotto-genere. Buona visione!