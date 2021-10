In streaming ci sono dei remake di horror che (una volta tanto) non fanno rimpiangere gli originali...

News Cinema

Quanti pessimi rifacimenti di horror di culto abbiamo visto in questi anni? Questi cinque film in streaming invece non temono il confronto. Anzi...

Se c’è un genere che nel corso dei decenni ha visto al proprio interno il proliferarsi di remake, reboot, sequel o rivisitazioni di vario genere, quello è senza dubbio l’horror. E purtroppo molto ma molto raramente le nuove versioni di un film si sono dimostrate migliori dell’originale. Vi sono però alcune rare eccezioni in cui il remake si è dimostrato almeno all’altezza, se non addirittura superiore. Ecco dunque cinque film in streaming che a nostro avviso non temono il confronto con i lungometraggi che li hanno ispirati. Buona lettura.

Cinque horror in streaming che sono remake degni degli originali. Se non migliori…

Nosferatu, il principe della notte

La mosca

Fright Night

La casa

L’uomo invisibile

Nosferatu, il principe della notte (1979)

Il film diretto da W.F. Murnau è ovviamente un classico, ma questa versione realizzata dall’inimitabile Werner Herzog lo è diventata anch’essa fin da subito. La performance terrificante e dolorosa di uno straordinario Klaus Kinski fa di Nosferatu, il principe della notte un dramma trattenuto e passionale, che vede co-protagonisti altrettanto efficaci Isabelle Adjani e Bruno Ganz. Un film formalmente ineccepibile e con un cuore teutonico, profondo e asfissiante. Il cinema di vampiri non è mai stato così filosofico e stilizzato. Disponibile su CHILI.

La mosca (1986)

Il genio di David Cronenberg reinventa il B-movie L’esperimento del Dottor K. con Vincent Price facendone una discesa all’inferno mai vista in precedenza. La metamorfosi fisica e psicologica del protagonista Seth Brundle si trasforma scena dopo scena in un dramma di potenza visiva ed emotiva quasi insostenibile. Geena Davis, Jon Getz e uno straordinario Jeff Goldblum sono protagonisti di un film che trascende l’orrore tale è il suo valore artistico. Trucco innovativo, scenografie opprimenti e una sceneggiatura preziosa. La mosca è un capolavoro assoluto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Fright Night (2011)

Fright Night: il nuovo trailer italiano del film

L’Ammazzavampiri del 1985 diretto da Tom Holland è un classico dell’horror anni ‘80, ma questo remake non è davvero male, tutt’altro. Anche perché Craig Gillespie - quello di Io, Tonya e Cruella, tanto per intenderci - sa davvero il fatto suo, e Colin Farrell nel ruolo dell’antagonista ha fascino tenebroso da vendere. Aggiungeteci la solita, bellissima Imogen Poots e il gioco è fatto. Fright Night funziona bene anche senza aver visto l’originale. Un piccolo horror di periferia da rivedere ogni volta con gusto. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Disney +.

La casa (2013)

La casa: Il trailer ufficiale italiano in HD

Quanto a inventiva e libertà folle il capolavoro di Sam Raimi non si può uguagliare, e Fede Alvarez lo sa bene. Quindi sceglie di seguirne le direttive estetiche e rivisitare il gore e i trucchi meccanici nell’era del digitale. L'effetto convince in pieno: La casa spaventa, ti fa rivoltare lo stomaco con ettolitri di sangue, possiede una sua anima oscura e affascinante. Bene i protagonisti tra cui una Jane Levy molto efficace. Bel remake/aggiornamento, fedele e intelligente nel seguire lo spirito del primo. Da vedere assolutamente per gli amanti del cinema estremo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

L’uomo invisibile (2020)

L’ennesima rivisitazione de L’uomo invisibile diretta da Leigh Whannell è senz'altro una delle migliori, contemporanea e capace di lavorare con la paranoia presunta della protagonista in maniera energetica e terrificante. Violento nella messa in scena, l’horror ha come protagonista una spettacolare Elisabeth Moss, perfetta nel rappresentare una donna costretta a subire lo stalking in una società prettamente maschilista. Tensione alle stelle e un finale perfetto per un film molto intelligente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.