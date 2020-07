In streaming ci sono cinque film di culto che compiono trent'anni...

News Cinema

Abbiamo scelto tra i film in streaming alcune "perle nascoste" uscite nel 1990. Buona visione!

I cinque film in streaming che abbiamo scelto tra quelli usciti nel 1990 rappresentano le perle nascoste di una grande annata di cinema. Sarebbe stato fin troppo facile inserire in questa piccola classifica titoli più famosi: basta pensare che a vincere l’Oscar quell’anno fu Balla coi lupi, esordio alla regia di Kevin Costner che a quel tempo resuscitò le sorti del western e sbaragliò la concorrenza di due lungometraggi celebrati quali Ghost di Jerry Zucker ma soprattutto Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, uno dei capolavori del cineasta italoamericano. Trent’anni fa Tim Burton realizzò l’indimenticabile Edward mani di forbice, mentre Robert De Niro e Robin Williams ci regalarono duetti indimenticabili in Risvegli di Penny Marshall. Con Il tè nel deserto Bernardo Bertolucci diresse uno dei suoi film maggiormente affascinanti ed enigmatici, splendidamente interpretato da Debra Winger e John Malkovich. Vi bastano questi titoli per comprendere quando sia stato prezioso per il cinema il 1990? Eccovene altri cinque che lo renderanno ancora più prezioso.

Cinque film di culto usciti nel 1990

L’agenda nascosta

Il film più politico della carriera di Ken Loach si dipana come un thriller dove la tensione civile si fonde magnificamente con lo studio di caratteri. Presentato in concorso al festival di Cannes L’agenda nascosta vinse il Premio della Giuria. Si tratta di un film che ha il coraggio di denunciare una delle pagine più buie della storia britannica adoperando l’arma del genere. Merito della riuscita dell’operazione va anche al trio di protagonisti composto da Frances McDormand (Fargo), Brian Cox (Manhunter) e Brad Dourif (Qualcuno volò sul nido del cuculo). Un film assolutamente da riscoprire. Disponibile su Chili, Apple Itunes.







Crocevia della morte

Sfortunato al botteghino, Crocevia della morte è invece uno dei film maggiormente compiuti di Joel e Ethan Coen. La straordinaria scena iniziale di un cappello che vola via tra gli alberi della foresta ci introduce magnificamente a un gangster-movie stilizzato ed elegante, pieno di scene di culto: su tutte quella dell’esecuzione del viscido personaggio interpretato da John Turturro. Un omaggio al genere messo in scena con una precisione entomologica, perfettamente interpretato da Gabriel Byrne, Albert Finney e Marcia Gay Harden. Denso e malinconico. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play.







Cuore selvaggio

Premiato con la Palma d’Oro a Cannes, il road movie diretto da David Lynch è uno dei film più visionari e romantici di quel decennio. La storia d’amore e crimine tra Sailor e Lula viene messa in scena dal regista con una libertà espressiva inusitata, capace di regalare al pubblico momenti assolutamente kitsch e immediatamente dopo cinema emotivamente potente. Nicolas Cage e Laura Dern sono perfetti nel ruolo dei due amanti protagonisti, accompagnati nel loro viaggio infernale da Willem Dafoe, Isabella rossellini e una Diane Ladd malefica e irresistibile. Cuore selvaggio è un cult-movie difficilmente arrivabile. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.







Darkman

Prima dello Spider-Man con Tobey Maguire Sam Raimi aveva applicato il suo stile funambolico all’idea di supereroe in questo piccolo grande gioiello di cinema fantastico. Darkman flirta con il cinecomic almeno quanto lo fa con l’horror, creando un ibrido irresistibile di trovate cinematografiche ma anche di profondità psicologica. Il monologo finale, con l'apparizione di una figura fondamentale nel cinema di Raimi, rendono questo suo esperimento impazzito uno dei titoli più rilevanti della carriera. Con un Liam Neeson in versione pre-vendicatore alla Taken e l’amica Frances McDormand. Genio puro. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Rischiose abitudini

Reduce dal grande successo de Le relazioni pericolose Stephen Frears scelse di adattare per il cinema uno dei romanzi più importanti della letteratura noir contemporanea, I truffatori di Jim Thompson. Il risultato è un film durissimo, disperato e pessimista, ma impossibile da ignorare. Le atmosfere di Rischiose abitudini sono degne dei grandi capolavori del genere, soffocanti e degradate nonostante le apparenze. magnifico il trio composto da John Cusack, Anjelica Huston e Annette Bening. Una curiosità: la sceneggiatura venne scritta da Donald Westlake, romanziere anche lui noir ma virato nei toni della commedia. In questo caso il suo adattamento intensificò invece al massimo il nichilismo di Thompson. Film portentoso, un vero pugno allo stomaco. Disponibile su Amazon Prime Video.

Tutti i film citati in questo articolo sono stati celebrati dalla critica e in molti casi amati dal grande pubblico. C'è però un titolo uscito nel 1990 che venne a nostro avviso immeritatamente sbeffeggiato dalla maggior parte: Il padrino - Parte III rappresenta un’operazione meramente commerciale che Francis Ford Coppola realizzò per ragioni economiche. La sceneggiatura venne scritta da lui e Mario Puzo in tre settimane (vuole la leggenda…), e in molte parti del film i buchi narrativi sono evidenti. Eppure il film pur con tutti i suoi difetti si è sedimentato nel nostro cuore per più di un motivo. Primo tra i quali la dolorosa, shakespeariana interpretazione di Al Pacino. Provate a rivedere Il padrino - Parte III se ne avete la possibilità: potrebbe piacervi più di quanto ricordavate...