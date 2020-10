In Spider-Man 3 anche Andrew Garfield e Tobey Maguire: è una bufala o dobbiamo sperare?

News Cinema

Corre voce che Tobey Maguire e Andrew Garfield entreranno nel cast di Spider-Man 3, magari proprio nei panni dell’Uomo Ragno. A crederci, però, sono in pochissimi.

E se in Spider-Man 3 facessero almeno una comparsata Tobey Maguire e Andrew Garfield, che hanno interpretato il supereroe munito di ragnatele rispettivamente nella trilogia di Sam Raimi e in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man - Il potere di Electro? Sarebbe bello, anzi bellissimo, ma ci pare molto poco probabile. Eppure FandomWire sostiene che non è una bufala. Anzi, si bea della notizia e, su Twitter, la correda di un bel punto esclamativo, mostrando i due attori sopracitati e Tom Holland vicini vicini. Ovviamente non si tratta di una foto vera, ma nella didascalia leggiamo: "Tobey Maguire e Andrew Garfield hanno firmato per Spider-Man 3!".

Tobey Maguire and Andrew Garfield have signed on for Spider-Man 3! Details: https://t.co/Vi5DibBFjp pic.twitter.com/hlkXLra3m4 — FandomWire (@FandomWire) October 13, 2020

Dovete sapre che Cinemablend, che è la fonte della nostra notizia, afferma di aver contattato qualcuno alla Sony per avere ragguagli, ma di non aver ricevuto risposta. A ribattere sono stati invece altri utenti Twitter. Uno che non ha gradito la burla, ha scritto: "La maggior parte dei vostri scoop non sono nemmeno vostri. Si tratta soltanto di una teoria che avete ripostato, e se così fosse dovrete assumervene la responsabilità".

Sempre Cinemablend sostiene che, quando uno la spara così grossa, un fondo di realtà deve esserci. Noi siamo un po’ scettici. E’ pur vero che in Spider-Man 3 ci saranno il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, che è una creatura dell'MCU, e Jamie Foxx che riprenderà il ruolo di Electro, personaggio da lui interpretato in The Amazing Spider-Man - Il potere di Electro.

Che lo scoop di FandomWire sia una colossale balla o meno, è carino che qualcuno abbia ipotizzato un mega crossover di tal fatta. Spider-Man 3, che è diretto da Jon Watts, è interpretato, oltre che da Tom Holland, Jamie Foxx e Benedict Cumberbatch, da Marisa Tomei, Zendaya, Jacob Batalon e Tony Revolori.