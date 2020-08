In Scream 5 torna anche Courteney Cox: l'attrice l'annuncia su Instagram!

News Cinema

Ad affiancare lo sceriffo Linus di David Arquette, torna nel reboot del cult di Wes Craven anche la Gale Weathers di Courteney Cox. A dirigere il film sarà l'ottimo duo di Finché morte non ci separi.

Questa sì che è una bella notizia! Courteney Cox ha annunciato con un post su Instagram di far parte del cast del prossimo Scream, il reboot dell'horror cult di Wes Craven del 1996, che sarà diretto dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, autore dell'ottimo Finché morte non ci separi e da cui ci aspettiamo moltissimo.

Questo significa che la spregiudicata reporter Gale Weathers tornerà in azione assieme al coraggioso ma imbranato sceriffo Linus (Dewey in originale) Riley, interpretato da David Arquette, già entrato in precedenza nel cast. I due attori, conosciutisi sul set di Scream, si sposarono e per un po' fecero coppia anche nella vita. Della nuova trama non si sa ancora molto, ma i registi stanno cercando di portare nel film altri membri del cast della serie originale, composta da quattro film (l'ultimo dei quali piuttosto deludente).

Leggi anche David Arquette torna nel ruolo dello sceriffo Linus in Scream 5!

Lo sceneggiatore che ha scritto i film di Craven (tranne uno), Kevin Williamson, sarà coinvolto nel reboot in veste di produttore esecutivo. Intanto Courteney Cox, scrive, non vede l'ora di incontrare nuovamente Ghostface. E noi con lei!