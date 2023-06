In ricordo di Vittorio Gassman: ecco cinque dei migliori film in streaming girati dal "Mattatore"

News Cinema

L'attore a autore moriva il 29 giugno 2000. Vogliamo rendergli omaggio attraverso cinque dei suoi indimenticabili film disponibili in streaming.

Il 28 giugno 2000 moriva Vittorio Gassman, il “Mattatore” della storia del cinema italiano. Nessuno come lui ha saputo abbinare con sfrontata eleganza lo status di star di primissima grandezza - anche a livello internazionale - con un istrionismo mai fine a se stesso. Dal dramma alla commedia, Vittorio Gassman ha impresso il suo marchio indelebile non soltanto sul nostro cinema ma sulla cultura intera dell’italia del XX secolo. Vogliamo dunque rendergli il doveroso omaggio nell’anniversario della sua scomparsa con cinque dei suoi film in streaming. Mancano purtroppo all’appello delle piattaforme capolavori come La grande guerra (1959) di Mario Monicelli e Il sorpasso (1961) di Dino Risi. Speriamo qualcuno rimedi al più presto. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming del “Mattatore” Vittorio Gassman

Riso amaro

I soliti ignoti

L’armata Brancaleone

In nome del popolo italiano

Profumo di donna

Riso amaro (1948)

Il film di Giuseppe De Santis che impone definitivamente Vittorio Gassman all’attenzione del pubblico italiano e internazionale è uno dei capisaldi del Neorealismo italiano. melodramma che vede protagonista una straordinaria Silvana Mangano, Riso amaro lavora sulle regole del melodramma con un verismo e una precisione ammirevoli, rispecchiando in pieno la situazione di un Paese ancora senza una vera identità. Gassman come antagonista sfodera una prova di carisma inaudito, che come succederà sempre in futuro buca lo schermo. Nel cast anche un intenso Raf Vallone. Film fondamentale per la nostra cinematografia. Disponibile su Rai Play.

I soliti ignoti (1958)

Mario Monicelli arruola un gruppo di attori dall’affiatamento fenomenale - compreso un Totò maestoso nella sua sola scena - e realizza la commedia che entra nella storia del cinema mondiale. I soliti ignoti scrive una pagina indimenticabile di leggerezza e poesia del vivere quotidiano, quell’arte di arrangiarsi che renderà celebre la nostra cinematografia. Nomination all’Oscar per il miglior film straniero per un capolavoro che vede anche Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Renato Salvatori e molti altri. Un classico senza età. Disponibile su Rai Play.

L’armata Brancaleone (1966)

Ancora Mario Monicelli diventa capace di creare dal nulla un universo preciso e insieme stralunato in cui inserire il suo vigoroso e folle protagonista. Un Gassman al massimo delle sue infinite potenzialità istrioniche fa de L’armata Brancaleone la commedia di costume imprescindibile, creando idiomi, ambientazioni e situazioni uniche. Anche Gian Maria Volonté partecipa divertente e divertito a questa parata di grande cinema comico, con momenti che rappresentano il meglio dell’arte della risata nostrana. Disponibile su Amazon Prime Video.

In nome del popolo italiano (1971)

Il dramma amarissimo sullo stesso della giustizia in un’Italia corrotta, cinica anche quando idealista, vede Gassman impegnato in un duello artistico all’ultimo sangue con un altro titano come Ugo Tognazzi. Sono loro due la carta vincente di In nome del popolo italiano, film ferocissimo in cui Dino Risi non risparmia veleno a nessuno, tanto meno a chi dovrebbe rappresentare colui che tutela i diritti degli onesti cittadini. Con un finale ancora oggi coraggioso e incandescente. Da (ri)vedere assolutamente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Profumo di donna (1974)

La miglior interpretazione di Vittorio Gassman, che gli frutta la Palma d’Oro come miglior attore a Cannes. Dino Risi adatta il racconto di Giovanni Arpino in un dramma che contiene momenti di disperazione vera ad altri che celebrano la vita e qualsiasi cosa essa ti getti addosso. Profumo di donna è un film viscerale e insieme intimo, sentito, realizzato con estrema attenzione soprattutto al non detto. Bellissima e dolente anche Agostina Belli a supporto. Uno dei nostri titoli del cuore, tra i più amati di sempre del cinema italiano. Maestoso Vittorio. Disponibile su Google Play, Rai Play, NOW.