In ricordo di Peter Falk: i migliori film in streaming interpretati dall'indimenticabile Tenente Colombo

L'attore americano nasceva nel Bronx il 16 settembre 1927. Ecco i suoi film in streaming che non si dimenticano.

Il 16 settembre 1927 nasceva a New York, precisamente nel Bronx, un grande attore quale è stato Peter Falk. Diventato famoso in tutto il mondo per la serie TV Colombo, Falk si era precedentemente imposto a Hollywood come caratterista di extralusso, ottenendo ben due candidature all’Oscar come miglior attore protagonista. Scomparso nel 2011 all’età di 83 anni, Falk ha stretto una fortissima relazione prima umana e successivamente professionale con John Cassavetes e Gena Rowlands, con cui ha collaborato in numerose occasioni. Ecco qui sotto i film in streaming con cui vogliamo rendere omaggio a questo interprete indimenticabile. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Peter Falk

Gli intoccabili

Una moglie

Una strana coppia di suoceri

La storia fantastica

Il cielo sopra Berlino

Gli intoccabili (1968)

Cominciamo con questo thriller criminale diretto dal grande Giuliano Montaldo. Protagonista assoluto de Gli intoccabili è un John Cassavetes come sempre adrenalinico e profondo, a cui si accompagna una deliziosa Britt Ekland. Peter Falk interpreta l’antagonista in maniera elegante e compassata, fornendoci supporto fondamentale al progetto. Fantastico poi il cameo di Gena Rowlands. Action-movie pieno di momenti davvero riusciti, con una tensione emotiva davvero palpabile. E alcune esplosioni che avvengono durante il film sono davvero bellissime da vedere. Titolo di culto per gli affezionati del grande trio di attori e amici. Disponibile su Apple Itunes.

Una moglie (1974)

Il capolavoro diretto da John Cassavetes offre a Falk la possibilità di assecondare la prova straordinaria di Gena Rowlands, davvero una delle più grandi della storia del cinema. Una moglie è uno studio privato e insieme universale dell'universo femminile castrato in un un mondo maschilista e soffocante. La sequenza del pranzo con i colleghi del marito è un momento di cinema umanesimo e irripetibile. Una moglie è un film ideato e realizzato con un’adesione emotiva alla storia e ai personaggi davvero mai sperimentata in precedenza. Nomination all’Oscar per la miglior regia e la miglior attrice protagonista. Un lungometraggio impossibile da dimenticare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Una strana coppia di suoceri (1979)

Arthur Hiller si mette dietro la macchina da presa per realizzare questa commedia criminale che diventa fin dalle primissime scene un veicolo perfetto per l’alchimia tra Peter Falk e il suo altrettanto grande protagonista Alan Arkin. Una strana coppia di suoceri è un film molto divertente, con un ritmo preciso e una sceneggiatura che mette molti momenti scatenati al servizio dei due compassati attori. Insomma, un film di genere come si facevano una volta, spigliato e con tantissima ironia. Vale la pena essere visto anche soltanto per i duetti tra i due istrioni d’altri tempi. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

La storia fantastica (1987)

Protagonista malinconico e dolcissimo della cornice che racchiude il film di culto diretto da Rob Reiner, Peter Falk regala profondità e tenerezza a un’operazione che già di per sé possiede enormi qualità fantastiche. Cary Elwes e Robin Wright sono due protagonisti affiatati, Mandy Patinkin a supporto carismatico. La storia fantastica entra nel cuore del pubblico e piuttosto meritatamente, si tratta di un film leggero e romantico adatto per soddisfare i cuori e le menti di grandi e piccini. E poi quando c’è Falk in scena, l’emozione si accende. Scalda davvero l’animo, a qualsiasi età. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il cielo sopra Berlino (1987)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-cielo-sopra-berlino/5236/video/?vid=41094" title="Il Cielo sopra Berlino: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata in 4K del Film di Wim Wenders - HD">Il Cielo sopra Berlino: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata in 4K del Film di Wim Wenders - HD</a>

Chiudiamo con un ultimo capolavoro interpretato da Peter Falk, ovvero il grande film diretto da Wim Wenders che gli vale il premio per la miglior regia al Festival di Cannes. Il cielo sopra Berlino è una dissertazione mangificamente realizzata in bianco e nero sull’amore, la vità, la difficoltà di esprimer ei propri sentimenti. Bruno Ganz come angelo caduto per amore è superbo, Solveig Dommartin una musa incontestabile. Momenti di cinema straordinario, il meglio dell’arte europea prodotta in quel periodo. E il seguito Così lontano così vicino secondo noi è anche migliore, anche se molti potrebbero gridare all’eresia…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.