In prima linea: il trailer del documentario sui fotografi di guerra italiani

In prima linea è un documentario che uscirà il 10 giugno e che ci racconta di 13 fotoreporter italiani. La regia è di Francesco Del Grosso e Matteo Balsamo e oggi è uscito il trailer del film.

Arriverà in sala il 10 giugno In prima linea, un documentario di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso dedicato a 13 fotografi di guerra italiani. Distribuito da Trent Film e premiato come miglior documentario all'edizione 2021 di International Filmmaker Festival of New York, non è un film biografico ma una testimonianza sulle conseguenze che una simile scelta può avere sulla vita di chi rischia di morire ogni giorno e non guarda alla realtà in maniera ingenua o edulcorata.

I 13 fotoreporter che In prima linea narra hanno stili diversi, età diverse e diversa formazione. Il doc ci mostra anche la realtà dei teatri di guerra e incrocia presente e passato. "Volevamo provare ad abbattere gli stereotipi presenti nell'immaginario comune sui fotoreporter di guerra" - spiegano i registi Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso - "che li vede come dei superuomini e delle superdonne senza paura e mossi dall’adrenalina. Per farlo abbiamo scelto di rivolgere il nostro sguardo verso l'essere umano che c'è dietro l'obiettivo della macchina fotografica, con tutto il carico di emozioni e di 'cicatrici' invisibili al seguito".

Francesco del Grosso non è al suo primo documentario. Tra i suoi lavori più conosciuti ci sono 11 metri, che narra la triste storia del calciatore ed ex capitano della Roma Agostino Di Bartolomei e Negli occhi, un viaggio nell'anima e nel talento dell'attore Vittorio Mezzogiorno.

Del documentario In prima linea è arrivato oggi il trailer, che ci dà un assaggio del film. Eccolo, insieme alla sinossi ufficiale.

La front line raccontata attraverso l'obiettivo di tredici fotoreporter, che con i loro scatti hanno mostrato l'inferno, gli orrori, le sofferenze e le cicatrici indelebili della guerra. Le voci, le fotografie e i ricordi di uomini e donne diventano le tappe di un viaggio fisico ed emozionale tra passato e presente. Perché la prima linea non è solo dove si spara e cadono le bombe, ma ovunque si “combatte” quotidianamente per la sopravvivenza.