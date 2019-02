In preparazione il remake di Bunny Lake è scomparsa

p>La, divisione della, ha messo in cantiere il remake di un famoso thriller del 1965, Bunny Lake è scomparsa , uscito nel 1965 con la regia del grande regista di origine austriaca Otto Preminger e interpretato da Carol Lynley Laurence Olivier e dal protagonista di

Tratto dal romanzo omonimo di Merriam Modell, il film inizia quando una mamma va a prendere la figlia Bunny a scuola ma non la trova. Inizialmente la cerca assieme al fratello e si rivolge poi alla polizia. Ma quando la polizia inizia ad indagare, non trova nessuna prova che nella casa sia mai vissuta una bambina e scopre che Bunny era il nome dell'amica immaginaria che aveva la donna nell'infanzia. Il resto non ve lo raccontiamo ma è un film da recuperare assolutamente se non lo avete visto.

La nuova versione avrà un elemento diverso rispetto all'originale, che si dice potrebbe coinvolgere il tema del divorzio e dell'affidamento dei figli, ma non c'è nessuna conferma ufficiale in merito. I diritti di remake appartenevano alla Columbia e alla figlia di Otto Preminger, Victoria Preminger, che dovrebbe essere accreditata come produttrice.