In preparazione alla Fox un film su Silver Surfer

Silver Surfer, l'alieno argentato che cavalca uno skateboard spaziale, creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966, apparso sulle pagine di The Fantastic 4 e disegnato inizialmente da John Buscema, è da sempre uno dei nostri personaggi di fumetto preferiti. In All'ultimo respiro, remake del classico di Godard del 1983, il personaggio di Richard Gere ne era letteralmente innamorato e lo citava sempre, così come hanno fatto altri film. Come personaggio, Silver Surfer è apparso nel 2007 nel secondo film dei Fantastici 4, ma il risultato è stato alquanto deludente.

Adesso però si viene a sapere che Brian K. Vaughn, noto fumettista ma anche sceneggiatore delle serie Lost e Under The Dome, è al lavoro sulla scrittura per la Fox di un film dedicato interamente a Silver Surfer.

Si tratta di uno dei tanti progetti che la Fox sta preparando dai fumetti Marvel: si è parlato di un film dedicato a Kitty Pride diretto da Tim Miller, X-Force dovrebbe iniziare le riprese il prossimo ottobre con la regia di Drew Goddard e con (forse) Ryan Reynolds e Josh Brolin. Poi c'è ovviamente Deadpool 2, mentre il creatore di Fargo, Noah Hawley, sta lavorando a un film su Doctor Doom, ovvero il Dottor Destino, arcinemesi dei Fantastici 4, che pure meriterebbe un trattamento migliore di quello che ha avuto fino ad ora. E poi c'è Gambit, ancora in cerca di un regista.

Non si sa insomma se e quando il film su Silver Surfer vedrà la luce in questa marea di progetti, e resta da vedere se l'acquisizione dello Studio da parte della Disney causerà ulteriori cambiamenti nella programmazione.

